Зірка "Твін Пікс" Кайл Маклаклен прикрасив обкладинку глянцю і розповів про свою кар'єру (фото)

Зірка Голлівуду є не тільки знаменитим актором, а й успішним підприємцем. Він фасує каву під своїм брендом і випускає власне вино.

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Американський актор Кайл Маклаклен, який прославився роллю спеціального агента ФБР Дейла Купера в серіалі "Твін Пікс", прикрасив обкладинку журналу Highsnobiety і розповів про свою кар'єру в кіно і бізнесі.

65-річний актор у фотосесії для популярного видання представив кілька гламурних образів. На обкладинці він зображений у чорній двобортній шкіряній куртці, потертих джинсах і різнокольоровій сорочці. Із сивим волоссям і короткою стрижкою Кайл у стильних окулярах позує з пляшкою якогось напою блакитного кольору в руці. На іншій світлині він зображений з міксером у руці, одягнений у коричневий плащ, чорні штани і светр від Junya Watanabe, а також кросівки яскравого лимонного кольору від Balenciaga. Ще на одному знімку актор задумливо дивиться у вікно у вбранні від Louis Vuitton.

Під час інтерв'ю, згадуючи зйомки драматичного серіалу "Твін Пікс", Кайл сказав: "Твін Пікс" з'явився з божевільної ідеї, що Девід Лінч збирається зніматися на телебаченні... Коли ви шукаєте героя або натхнення, когось, хто надихає вас, когось, на кого ви хочете бути схожим, саме таким був для мене тоді образ Дейла Купера".

Понад 40 років Маклаклана в індустрії закріпили за ним статус легенди. Знаменитий актор нині постійно працює. У червні він повторив свою роль батька Райлі у фільмі Pixar "Головоломка 2", а в серпні він знявся в трилері Blink Twice — режисерському дебюті Зої Кравіц.

Крім своєї роботи у знаменитого актора є улюблений бізнес: створення і продаж різних видів кави Brown Bear Melange під брендом "Kyle's Blend" і виноробня Pursued by Bear з повним циклом — від виноградників у штаті Вашингтон до дегустаційних залів і мережі магазинів.

Раніше, 21 травня Фокус писав про те, що Каміла і Меттью МакКонахі знялися в зухвалій рекламі текіли Pantalones.