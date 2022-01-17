62-річна зірка "Твін Пікса" Кайл Маклахлен відкрив показ Prada (відео)

Окрім Маклахлена, на подіум вийшов Джефф Голдблюм, відомий за ролями у фільмах "Муха" та "Парк Юрського актора", а також кілька інших акторів.

Бренд Prada представив нову колекцію чоловічого одягу осінь-зима 2022 у межах Тижня моди в Мілані, й одними з яскравих моментів показу стала поява на подіумі таких зірок кіно як 62-річний Кайл Маклахлен і 69-річний Джефф Голдблюм.

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Показ став другим із того часу, як дизайнер Раф Сімонс обійняв посаду креативного директора модного будинку в лютому 2020-го.

Зірка "Твін Пікс" Маклахлан відкривав показ, впевнено продефілювавши перед більш ніж двома сотнями гостей. Він був одягнений у блакитні атласні штани, сорочку та рукавички, а також у довге чорне пальто.

[ + – ] Кайл Маклахлен

Джефф Голдблюм, якому випала честь закривати шоу, з'явився весь у чорному, а рукави та поділ його пальта були прикрашені смугами зі штучного хутра.

[ + – ] Джефф Голдблюм

Серед інших акторів-моделей на подіум вийшли Томас Броді-Сангстер, знайомий глядачам із серіалу "Хід королеви", Аса Баттерфілд зі "Статевого виховання", Ештон Сандерс із "Місячного світла" та кілька інших акторів.

"Актори — інтерпретатори реальності, покликані відображати правду через їх зображення. Справжні чоловіки, визнані особи, вони привносять нову грань реальності", — зазначили у Prada.

Це не перший випадок, коли Prada відмовляється від своїх стандартних супермоделей. На показі чоловічого одягу знаменитого італійського модного будинку восени 2012 року одяг демонстрували Віллем Дефо, Гері Олдман, Джеймі Белл та Едріан Броуді.

Показ мод під назвою "Body of Work" є останню колекцію чоловічого одягу, створену внаслідок співпраці Міуччі Прада та Рафа Сімонса.

[ + – ] Показ чоловічої колекції осінь-зима 2022 від Prada

"Ми думали про значущу моду, предмети, які мають сенс. Одяг, який змушує людей почуватися важливими й, отже, важливий сам собою, не є чимось, від чого можна відмовитися", — зазначили вони.

У цілому, якщо говорити про колекцію, то це ідеально скроєні костюми, шкіряні пальта, вставки зі штучного хутра, кольорові аксесуари, нейлонові комплекти, комбінезони та светри з акцентованими плечима. Більшість моделей вийшли агендерними, і не дивно, якщо деякі особливо яскраві речі перекочують в жіночі гардероби.

Світові знаменитості зі сфери музики та кіно все частіше з'являються на подіумах на показах модних брендів як моделі. Так, напередодні шоу Prada в Мілані пройшов показ Dolce & Gabbana, де на подіум вийшов Machine Gun Kelly у блискучому піджаку. А в листопаді Gucci провели показ на Алеї слави в Голлівуді та вивели у ролі моделей Джареда Лето, Маколея Калкіна та St. Vincent.