Маколей Калкін та Джаред Лето вийшли на подіум у показі Gucci

Показ колекції літо-весна 2022 року пройшов у Лос-Анджелесі на Голлівудському бульварі

41-річний Маколей Калкін, відомий за фільмами "Один вдома", став однією із запрошених зірок шоу будинку моди Gucci. Про це пише Vogue.

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Також Голлівудським бульваром, де відбувалося дефіле, пройшовся 49-річний актор і музикант Джаред Лето. Він демонстрував образ, що складається із сірого піджака, білих шкіряних штанів та ковбойських чобіт.

[ + – ] Маколей Калкін на показі Gucci Фото: Getty Images [ + – ] Джаред Лето на показі Gucci Фото: Getty Images

До речі, Лето до марки Gucci має пряме відношення. У майбутньому фільмі "Дім Гуччі" він зіграв Паоло Гуччі, онука засновника бренду та одного з керівників.

Показ пройшов з помпою, моделі виходили зі знаменитого Китайського театру і йшли не менш знаменитою Голлівудською алеєю слави, де з 1950-х рр. знамениті актори та режисери отримують свої іменні зірки з рожевого тераццо з обідком з латуні.

Багато моделей явно цитували модні образи з 1980-1990-х рр., коли відбувається дія фільму "Дім Гуччі", що розповідає історію кохання та ненависті Мауріціо Гуччі та його дружини Патриції Реджані.

[ + – ] Показ Gucci Love

Нагадаємо, нещодавно Маколей Калкін вперше з'явився на публіці зі своїм сином Дакотою, названим на честь його загиблої сестри.