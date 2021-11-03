Маколей Калкін та Джаред Лето вийшли на подіум у показі Gucci
Показ колекції літо-весна 2022 року пройшов у Лос-Анджелесі на Голлівудському бульварі
41-річний Маколей Калкін, відомий за фільмами "Один вдома", став однією із запрошених зірок шоу будинку моди Gucci. Про це пише Vogue.
Також Голлівудським бульваром, де відбувалося дефіле, пройшовся 49-річний актор і музикант Джаред Лето. Він демонстрував образ, що складається із сірого піджака, білих шкіряних штанів та ковбойських чобіт.
До речі, Лето до марки Gucci має пряме відношення. У майбутньому фільмі "Дім Гуччі" він зіграв Паоло Гуччі, онука засновника бренду та одного з керівників.
Показ пройшов з помпою, моделі виходили зі знаменитого Китайського театру і йшли не менш знаменитою Голлівудською алеєю слави, де з 1950-х рр. знамениті актори та режисери отримують свої іменні зірки з рожевого тераццо з обідком з латуні.
Багато моделей явно цитували модні образи з 1980-1990-х рр., коли відбувається дія фільму "Дім Гуччі", що розповідає історію кохання та ненависті Мауріціо Гуччі та його дружини Патриції Реджані.
Нагадаємо, нещодавно Маколей Калкін вперше з'явився на публіці зі своїм сином Дакотою, названим на честь його загиблої сестри.