Маколей Калкин и Джаред Лето вышли на подиум в показе Gucci
Показ коллекции лето-весна 2022 прошел в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре
41-летний Маколей Калкин, известный по фильмам "Один дома" стал одной из приглашенных звезд шоу дома моды Gucci. Об этом пишет Vogue.
Также по Голливудскому бульвару, где происходило дефиле, прошелся 49-летний актер и музыкант Джаред Лето. Он демонстрировал образ, состоящий из серого пиджака, белых кожаных брюк и ковбойских сапог.
К слову, Лето к марке Gucci имеет самое прямое отношение. В грядущем фильме "Дом Гуччи" он сыграл Паоло Гуччи, внука основателя бренда и одного из руководителей.
Показ прошел с помпой, модели выходили из знаменитого Китайского театра и шли по не менее знаменитой Голливудской аллее славы, где с 1950-х гг. знаменитые актеры и режиссеры получают свои именные звезды из розового тераццо с ободком из латуни.
Многие модели явно цитировали модные образы из 1980-1990-х гг., когда происходит действие фильма "Дом Гуччи", рассказывающего историю любви и ненависти Маурицио Гуччи и его жены Патриции Реджани.
Напомним, недавно Маколей Калкин впервые появился на публике со своим сыном Дакотой, названным в честь его погибшей сестры.