Маколей Калкин впервые появился на публике с сыном

Звезда фильма "Один дома" уже несколько лет встречается с актрисой Брендой Сонг

41-летний актер Маколей Калкин, который одно время надолго пропадал с первых полос таблоидов и даже опровергал слухи о своей смерти, впервые появился на публике со своим новорожденным сыном Дакотой Сонг Калкиным. Об этом пишет Hollywood Life.

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Малыша, который родился 5 апреля 2021 года, назвали в честь покойной сестры актера. Дакоту Калкин в 2008 году сбила машина.

Калкина и мать малыша Бренду Сонг сфотографировали во время шопинга в Париже. Пара, судя по всему, готовилась к Дню Благодарения. И Маколей подарил своей девушке большого плюшевого мишку.

Звезда фильмов "Хороший сын" и "Один дома" познакомился с Брендой в 2017 году на съемках комедии Changeland. Они долго время скрывали свои отношения, и даже не публиковали совместных фото. Однако недавно они признались, что очень счастливы вместе и хотят создать большую семью.

[ + – ] Бренда Сонг и Маколей Калкин Фото: Instagram brendasong [ + – ] Бренда Сонг Фото: Instagram brendasong

"Вы не можете быть рядом с ним и не быть счастливой. Люди не знают, насколько Мак добр, предан, мил и умен. Он особенный. Он очень много работал, чтобы быть тем, кем он является", — рассказывала Бренда в недавнем интервью.

Маколей Калкин, после того как стал звездой еще в детстве, повзрослев, надолго пропал с экранов. Виновны в этом были и его родители, которые беззастенчиво пользовались славой своего знаменитого сына, чтобы пристроить в кино и остальных своих детей.

В 2020 году Маколей снялся в сериале "Американская история ужасов", что стало сигналом о том, что он вернулся к актерской деятельности. Он периодически появлялся на экранах, но это были эпизодические роли, или съемки в рекламе.

До Бренды он был женат на актрисе Рэйчел Майнер, однако молодоженам было всего по 17 лет и этот брак закончился разводом. Потом Калкин некоторое время встречался с актрисой Милой Кунис.

Дакота стал для Маколея и Бренды Сонг первым ребенком.