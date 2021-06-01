К Международному дню защиты детей: семь известных актеров, начавших карьеру в нежном возрасте

Многие известные актеры начинали свою карьеру еще в детстве, однако удержаться на вершине славы удалось не всем. Фокус собрал самые интересные истории о детях-актерах к Международному дню защиты детей

Как будет развиваться актерская карьера того или иного ребенка-актера, который волей случая попал в кино, невозможно предугадать. Некоторые, как актеры из фильмов про юного волшебника Гарри Поттера так и остались заложниками своих дебютных ролей, не смотря на все усилия преодолеть этот барьер, а некоторые, как Джейк Ллойд, сыгравший Энакина Скайуокера в фильме "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" в 1999 году, бросают карьеру, будучи слишком юны для того, чтобы справиться со звездным статусом. Ллойд, к слову, был настолько измотан обрушившейся на него славой, что перестал сниматься и оказался в психиатрической клинике, не справившись с психологическими проблемами.

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А некоторые, как звезда "золотого века Голливуда" Ширли Темпл, повзрослев, стали неинтересны режиссерам. Ширли, закаленная изнурительными съемками и постоянной муштрой, сумела справиться с тем, что ее взрослая версия Голливуду больше не нужна, и построила успешную политическую карьеру.

Фокус собрал истории о самых известных детях-актерах, которые, начав сниматься в нежном и весьма юном возрасте, дальше не всегда могли удержаться на вершине славы.

Маколей Калкин

Пожалуй, самый известный в мире ребенок-актер. Его роли в "Один дома" и "Один дома 2" сделали его суперзвездой. Однако позже выяснилось, что счастья ему это не принесло. Будучи ребенком, Маколей не мог контролировать свои финансы, а его родители, будучи его агентами, больше интересовались деньгами, которые им приносит их звездный сын, чем он сам.

[ + – ] Маколей Калкин и Элайджа Вуд в фильме "Хороший сын" Фото: Скриншот

Отец Маколея, бродвейский актер Кристофер Калкин, требовал от режиссеров огромных гонораров для своего сына, к тому же пытался пристроить в кино и остальных своих детей (у Маколея шесть братьев и сестер). Но, по итогу карьера сложилась только у Кирана Калкина и Рори Хью Калкина, который сейчас снимается в сериале "Холстон" о жизни знаменитого дизайнера.

Из-за проблем в семье Маколей приостановил свою карьеру в кино, — последней его заметной ролью стал Ричи Рич в фильме "Богатенький Ричи", — в этом фильме 1994 года он снялся в 13 лет.

[ + – ] Маколей Калкин в фильме "Богатенький Ричи" Фото: Скриншот

Пауза затянулась на долгие девять лет, периодически сообщения о повзрослевшем звездном ребенке появлялись в светской хронике в связи с проблемами Маколея на личном фронте, с наркотиками и алкоголем. Иногда он снимался в малобюджетных фильмах и выходил на сцену в составе своей музыкальной группы The Pizza Underground.

[ + – ] Маколей Калкин в фильме "Клубная мания" Фото: Скриншот

[ + – ] Маколей Калкин на недавней пресс-конференции Фото: Daily Beast

Однако сейчас он возвращается к карьере в кино. 40-летний актер снимается в "Американской истории ужасов", завел ребенка с актрисой Брендой Сонг и иронизирует сам над собой.

Элайджа Вуд

Дебют юного Элайджи состоялся в популярном фантастическом фильме "Назад в будущее 2". Он сыграл мальчика у игрового автомата.

[ + – ] Элайджа Вуд в фильме "Назад в будущее 2" Фото: Скриншот

Дальше Элайджа снимался стабильно, но особой популярности не снискал. Однако роль в триллере "Хороший сын", где он играл вместе с Маколеем Калкиным, принесла ему известность в киношных кругах и открыла новые двери. Из ребенка-актера выросла звезда подростковых фильмов, таких как "Факультет" и "Семнадцатилетние", однако всемирную известность ему принесла роль в культовой трилогии "Властелин колец". Фродо Бэггинс стал той самой ролью, после которой карьера Элайджи могла или закончится, если бы он сломался под грузом популярности, или дать ему толчок к новым свершениям.

[ + – ] Элайджа Вуд в трилогии "Властелин колец" Фото: Скриншот

У Вуда получилось устоять. В его карьере больше не было подобных ролей, однако он стабильно снимается, озвучивает игры и мультфильмы и с удовольствием встречается с коллегами по "Властелину колец". Вуд состоит в гражданском браке с Метте-Мари Конгсвед. В 2019 году у пары родился первенец.

[ + – ] Элайджа Вуд в наши дни Фото: Скриншот

Вместе с братом, продюсером видеоигр Заком Вудом, он владеет звукозаписывающей компанией Simian Records.

Анна Пэкуин

Карьера Анны новозеландской актрисы, родом из Канады, развивалась сказочно стремительно. Она дебютировала в фильме 1993 года "Пианино", случайно забежав на кастинг и получив роль. За воплощение на экране Флоры Макграт, которая поддерживает и помогает в общении своей глухонемой матери, 11-летняя Анна получила "Оскар" за "женскую роль второго плана". На церемонии она была так ошарашена, что даже не сразу начала произносить благодарственную речь.

[ + – ] Анна Пэкуин и Холли Хантер в фильме "Пианино" Фото: Скриншот

[ + – ] Анна Пэкуин и ее "Оскар" Фото: Скриншот

После этого на Анну посыпались предложения от ведущих режиссеров. Она снималась в фильмах Франко Дзефирелли и Стивена Спилберга, стала звездой фильмов о "Людях Икс" и даже нашла свою любовь на съемках, выйдя замуж за Стивена Мойера, своего партнера по мистическому сериалу "Настоящая кровь".

[ + – ] Анна Пэкуин и Стивен Мойер в сериале "Настоящая кровь" Фото: Скриншот

[ + – ] Анна Пэкуин в сериале "Пиарщица" Фото: HBO

Не смотря на груз славы, Анна сумела с ней справиться и продолжает успешную карьеру в кино. Она снималась у Мартина Скорсезе в "Ирландце" и исполнила главную роль в скандальном сериале "Пиарщица".

Эдвард Ферлонг

Дебютировал в 1991 году в фильме "Терминатор 2: Судный день". Мальчику было на тот момент 13 лет и после выхода блокбастера он стал настоящей звездой. Роль Джона Коннора принесла ему всемирную славу, от известных режиссеров посыпались предложения о съемках, а сам Эдвард стал героем светских хроник и модных фотосессий.

[ + – ] Эдвард Ферлонг в фильме "Терминатор 2: Судный день" Фото: Скриншот

В 1998 году он повторил свой успех, снявшись в нашумевшей драме "Американская история Икс" вместе с Эдвардом Нортоном.

[ + – ] Эдвард Ферлонг в фильме "Американская история Икс" Фото: Скриншот

Однако оказалось, что Ферлонг, будучи талантливым актером, не может справиться с наркотической и алкогольной зависимостью. Даже ради роли в сиквеле "Терминатора", который и сделал его звездой. Кроме этого, у юноши начались проблемы в семье, некоторое время он даже жил под опекой своей тети, потому что его мать ушла в запой и попала в реабилитационную клинику.

[ + – ] Эдвард Ферлонг несколько лет назад Фото: SWNS

Режиссеры прекратили сотрудничество с Эдвардом, он изредка появлялся в малобюджетных фильмах, иногда снимался в сериалах, где его не всегда узнавали поклонники. Эдвард был женат на звезде фильма "Звонок" Рэйчел Белле, однако пара развелась, после того, как у их общего сына Итана нашли в крови кокаин.

[ + – ] Одно из недавних фото Эдварда Ферлонга Фото: Dailymail.co.uk

Сейчас про 43-летнего Ферлонга мало что известно. Иногда он попадает в объектив папарацци, или его упоминают в прессе из-за очередных проблем с законом.

Кристина Риччи

Дебют Кристины Риччи, дочери риелтора и адвоката из Санта-Моники, штат Калифорния, состоялся в 1990 году в фильме "Русалки". Компанию ей составили Шер, Боб Хоскинс и Вайнона Райдер, еще одна актриса, начавшая свою карьеру в детстве.

[ + – ] Кристина Риччи, Шер, Вайнона Райдер и Билл Хоскинс в фильме "Русалки""

9-летняя Риччи настолько хорошо справилась с ролью, что следующее ее появление на экране состоялось уже в не менее хитовой "Семейке Аддамс". Мрачная и саркастичная Уэнздей Аддамс завоевала сердца поклонников, а Кристина, не смотря на свою нетипичную для Голливуда внешность и юный возраст, стала получать предложения от известных режиссеров.

[ + – ] Кристина Риччи в филмье "Семейка Аддамс" Фото: Скриншот

Первой взрослой актерской работой Кристины Риччи стала роль в фильме Энга Ли "Ледяной ветер": она сыграла взрослеющую девочку, соблазняющую двоих соседских братьев. После этой роли Риччи снялась в целом ряде фильмов, посвященных проблемам взросления, сексуальности и самоидентификации.

Слава не ударила Кристине в голову, она сумела удержаться от соблазна удариться во все тяжкие. Она стала лицом модного дома Louis Vuitton, основала собственную продюсерскую компанию и снималась практически каждый год, вплоть до начала пандемии коронавируса.

[ + – ] Кристина Риччи с мужем Фото: Mirror

На карантине и произошел грандиозный скандал, когда оказалось, что муж Кристины, Джеймс Хеердеген избивал актрису на глазах их шестилетнего сына, грозился ее порезать и обвинял в том, что она злоупотребляет наркотиками и алкоголем. Эти обвинения не подтвердились, и сейчас Кристина подала на развод и получила запретительный судебный приказ.

Кристиан Бейл

Сейчас Кристиану 47 лет, у него за плечами десятки ролей, работа с Кристофером Ноланом и Ридли Скоттом, однако именно в этим актером советские зрители познакомились еще до того, как развалился СССР. Юный Кристиан дебютировал в фильме-сказке Владимира Грамматикова "Мио, мой Мио" 1987 года. Съемки проходили в Крыму, Великобритании и Швеции, а снимался Бейл с таким "ветераном" кинопроизводства, как Кристофер Ли.

[ + – ] Кристиан Бейл и Ник Пиккард в фильме "Мио, мой Мио" Фото: Скриншот

Во время съемок произошла авария на Чернобыльской АЭС, так что процесс приостановили на месяц, а сам Бейл вспоминал, как участники съемочной группы проверяли еду в столовой счетчиком Гейгера. Ли, к слову, сниматься в СССР не понравилось. Он рассказывал, что "условия были ужасными, а еда кошмарной".

Всемирная слава пришла к Бейлу после съемок в "Империи солнца" Стивена Спилберга в том же 1987 году, после чего юный актер сделал перерыв, чтобы справиться с ощущением того, что он стал звездой и теперь его всегда будут узнавать на улицах.

[ + – ] Кристиан Бейл в фильме "Бэтмен" Фото: Скриншот

Это ему удалось, и дальнейшая его карьера сложилась успешно. В активе актера премии "Оскар", "Золотой глобус" и "Сатурн", он известен, как профессионал, который способен полностью концентрироваться на работе и приносить ради нее жертвы. Так, ради роли в фильме "Машинист" Бейл сбросил 30 килограмм и практически довел себя до истощения.

[ + – ] Кристиан Бейл в фильме "Машинист" Фото: Скриншот

В 2022 году на экраны должен выйти фильм Тайки Вайтити "Тор: Любовь и Гром", где Бейл исполнит роль Горра, убийцы богов.

Хэйли Джоэл Осмент

Осмент является печальным примером того, как Голливуд, эксплуатируя маленьких актеров, забывает о них, когда талантливые дети подрастают. Дебют Хэйли состоялся в шесть лет в культовом фильме Роберта Земекиса "Форрест Гамп". Он исполнил роль сына главного героя и с того момента года не проходило, чтобы на экранах не появлялся новый фильм с участием Осмента.

[ + – ] Хэйли Джоэл Осмент и Том Хэнкс в фильме "Форрест Гамп" Фото: Скриншот

Талантливый ребенок снимался в не по годам серьезных и мрачных драмах. За роль в "Шестом чувстве" он получил "Оскар", за "Искусственный разум" – премию "Сатурн". Однако мальчик взрослел, его внешность менялась, и стало ясно, что его звездная карьера рано или поздно пойдет на спад. Сам Хэйли был к этому готов и относился к этому философски.

[ + – ] Хэйли Джоэл Осмент и Джуд Лоу в фильме "Искусственный разум" Фото: Скриншот

[ + – ] Хэйли Джоэл Осмент в наши дни Фото: Скриншот

Хэйли Джоэл Осмент рассказывал, что еще в детстве, играя в "Шестом чувстве", повторял себе, что это "не всегда так будет". И был готов к тому, что его актерская карьера не получит продолжения. Он хорошо учился в школе, повзрослев, занимался озвучкой мультфильмов и игр. И сейчас периодически появляется на экранах в сериалах и фильмах. Одной из его последних работ стал сериал "Пацаны" и драма "Красивый, плохой, злой" про маньяка Теда Банди.