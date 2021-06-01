К Международному дню защиты детей: семь известных актеров, начавших карьеру в нежном возрасте
Многие известные актеры начинали свою карьеру еще в детстве, однако удержаться на вершине славы удалось не всем. Фокус собрал самые интересные истории о детях-актерах к Международному дню защиты детей
Как будет развиваться актерская карьера того или иного ребенка-актера, который волей случая попал в кино, невозможно предугадать. Некоторые, как актеры из фильмов про юного волшебника Гарри Поттера так и остались заложниками своих дебютных ролей, не смотря на все усилия преодолеть этот барьер, а некоторые, как Джейк Ллойд, сыгравший Энакина Скайуокера в фильме "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" в 1999 году, бросают карьеру, будучи слишком юны для того, чтобы справиться со звездным статусом. Ллойд, к слову, был настолько измотан обрушившейся на него славой, что перестал сниматься и оказался в психиатрической клинике, не справившись с психологическими проблемами.
А некоторые, как звезда "золотого века Голливуда" Ширли Темпл, повзрослев, стали неинтересны режиссерам. Ширли, закаленная изнурительными съемками и постоянной муштрой, сумела справиться с тем, что ее взрослая версия Голливуду больше не нужна, и построила успешную политическую карьеру.
Фокус собрал истории о самых известных детях-актерах, которые, начав сниматься в нежном и весьма юном возрасте, дальше не всегда могли удержаться на вершине славы.
Маколей Калкин
Пожалуй, самый известный в мире ребенок-актер. Его роли в "Один дома" и "Один дома 2" сделали его суперзвездой. Однако позже выяснилось, что счастья ему это не принесло. Будучи ребенком, Маколей не мог контролировать свои финансы, а его родители, будучи его агентами, больше интересовались деньгами, которые им приносит их звездный сын, чем он сам.
Отец Маколея, бродвейский актер Кристофер Калкин, требовал от режиссеров огромных гонораров для своего сына, к тому же пытался пристроить в кино и остальных своих детей (у Маколея шесть братьев и сестер). Но, по итогу карьера сложилась только у Кирана Калкина и Рори Хью Калкина, который сейчас снимается в сериале "Холстон" о жизни знаменитого дизайнера.
Из-за проблем в семье Маколей приостановил свою карьеру в кино, — последней его заметной ролью стал Ричи Рич в фильме "Богатенький Ричи", — в этом фильме 1994 года он снялся в 13 лет.
Пауза затянулась на долгие девять лет, периодически сообщения о повзрослевшем звездном ребенке появлялись в светской хронике в связи с проблемами Маколея на личном фронте, с наркотиками и алкоголем. Иногда он снимался в малобюджетных фильмах и выходил на сцену в составе своей музыкальной группы The Pizza Underground.
Однако сейчас он возвращается к карьере в кино. 40-летний актер снимается в "Американской истории ужасов", завел ребенка с актрисой Брендой Сонг и иронизирует сам над собой.
Элайджа Вуд
Дебют юного Элайджи состоялся в популярном фантастическом фильме "Назад в будущее 2". Он сыграл мальчика у игрового автомата.
Дальше Элайджа снимался стабильно, но особой популярности не снискал. Однако роль в триллере "Хороший сын", где он играл вместе с Маколеем Калкиным, принесла ему известность в киношных кругах и открыла новые двери. Из ребенка-актера выросла звезда подростковых фильмов, таких как "Факультет" и "Семнадцатилетние", однако всемирную известность ему принесла роль в культовой трилогии "Властелин колец". Фродо Бэггинс стал той самой ролью, после которой карьера Элайджи могла или закончится, если бы он сломался под грузом популярности, или дать ему толчок к новым свершениям.
У Вуда получилось устоять. В его карьере больше не было подобных ролей, однако он стабильно снимается, озвучивает игры и мультфильмы и с удовольствием встречается с коллегами по "Властелину колец". Вуд состоит в гражданском браке с Метте-Мари Конгсвед. В 2019 году у пары родился первенец.
Вместе с братом, продюсером видеоигр Заком Вудом, он владеет звукозаписывающей компанией Simian Records.
Анна Пэкуин
Карьера Анны новозеландской актрисы, родом из Канады, развивалась сказочно стремительно. Она дебютировала в фильме 1993 года "Пианино", случайно забежав на кастинг и получив роль. За воплощение на экране Флоры Макграт, которая поддерживает и помогает в общении своей глухонемой матери, 11-летняя Анна получила "Оскар" за "женскую роль второго плана". На церемонии она была так ошарашена, что даже не сразу начала произносить благодарственную речь.
После этого на Анну посыпались предложения от ведущих режиссеров. Она снималась в фильмах Франко Дзефирелли и Стивена Спилберга, стала звездой фильмов о "Людях Икс" и даже нашла свою любовь на съемках, выйдя замуж за Стивена Мойера, своего партнера по мистическому сериалу "Настоящая кровь".
Не смотря на груз славы, Анна сумела с ней справиться и продолжает успешную карьеру в кино. Она снималась у Мартина Скорсезе в "Ирландце" и исполнила главную роль в скандальном сериале "Пиарщица".
Эдвард Ферлонг
Дебютировал в 1991 году в фильме "Терминатор 2: Судный день". Мальчику было на тот момент 13 лет и после выхода блокбастера он стал настоящей звездой. Роль Джона Коннора принесла ему всемирную славу, от известных режиссеров посыпались предложения о съемках, а сам Эдвард стал героем светских хроник и модных фотосессий.
В 1998 году он повторил свой успех, снявшись в нашумевшей драме "Американская история Икс" вместе с Эдвардом Нортоном.
Однако оказалось, что Ферлонг, будучи талантливым актером, не может справиться с наркотической и алкогольной зависимостью. Даже ради роли в сиквеле "Терминатора", который и сделал его звездой. Кроме этого, у юноши начались проблемы в семье, некоторое время он даже жил под опекой своей тети, потому что его мать ушла в запой и попала в реабилитационную клинику.
Режиссеры прекратили сотрудничество с Эдвардом, он изредка появлялся в малобюджетных фильмах, иногда снимался в сериалах, где его не всегда узнавали поклонники. Эдвард был женат на звезде фильма "Звонок" Рэйчел Белле, однако пара развелась, после того, как у их общего сына Итана нашли в крови кокаин.
Сейчас про 43-летнего Ферлонга мало что известно. Иногда он попадает в объектив папарацци, или его упоминают в прессе из-за очередных проблем с законом.
Кристина Риччи
Дебют Кристины Риччи, дочери риелтора и адвоката из Санта-Моники, штат Калифорния, состоялся в 1990 году в фильме "Русалки". Компанию ей составили Шер, Боб Хоскинс и Вайнона Райдер, еще одна актриса, начавшая свою карьеру в детстве.
9-летняя Риччи настолько хорошо справилась с ролью, что следующее ее появление на экране состоялось уже в не менее хитовой "Семейке Аддамс". Мрачная и саркастичная Уэнздей Аддамс завоевала сердца поклонников, а Кристина, не смотря на свою нетипичную для Голливуда внешность и юный возраст, стала получать предложения от известных режиссеров.
Первой взрослой актерской работой Кристины Риччи стала роль в фильме Энга Ли "Ледяной ветер": она сыграла взрослеющую девочку, соблазняющую двоих соседских братьев. После этой роли Риччи снялась в целом ряде фильмов, посвященных проблемам взросления, сексуальности и самоидентификации.
Слава не ударила Кристине в голову, она сумела удержаться от соблазна удариться во все тяжкие. Она стала лицом модного дома Louis Vuitton, основала собственную продюсерскую компанию и снималась практически каждый год, вплоть до начала пандемии коронавируса.
На карантине и произошел грандиозный скандал, когда оказалось, что муж Кристины, Джеймс Хеердеген избивал актрису на глазах их шестилетнего сына, грозился ее порезать и обвинял в том, что она злоупотребляет наркотиками и алкоголем. Эти обвинения не подтвердились, и сейчас Кристина подала на развод и получила запретительный судебный приказ.
Кристиан Бейл
Сейчас Кристиану 47 лет, у него за плечами десятки ролей, работа с Кристофером Ноланом и Ридли Скоттом, однако именно в этим актером советские зрители познакомились еще до того, как развалился СССР. Юный Кристиан дебютировал в фильме-сказке Владимира Грамматикова "Мио, мой Мио" 1987 года. Съемки проходили в Крыму, Великобритании и Швеции, а снимался Бейл с таким "ветераном" кинопроизводства, как Кристофер Ли.
Во время съемок произошла авария на Чернобыльской АЭС, так что процесс приостановили на месяц, а сам Бейл вспоминал, как участники съемочной группы проверяли еду в столовой счетчиком Гейгера. Ли, к слову, сниматься в СССР не понравилось. Он рассказывал, что "условия были ужасными, а еда кошмарной".
Всемирная слава пришла к Бейлу после съемок в "Империи солнца" Стивена Спилберга в том же 1987 году, после чего юный актер сделал перерыв, чтобы справиться с ощущением того, что он стал звездой и теперь его всегда будут узнавать на улицах.
Это ему удалось, и дальнейшая его карьера сложилась успешно. В активе актера премии "Оскар", "Золотой глобус" и "Сатурн", он известен, как профессионал, который способен полностью концентрироваться на работе и приносить ради нее жертвы. Так, ради роли в фильме "Машинист" Бейл сбросил 30 килограмм и практически довел себя до истощения.
В 2022 году на экраны должен выйти фильм Тайки Вайтити "Тор: Любовь и Гром", где Бейл исполнит роль Горра, убийцы богов.
Хэйли Джоэл Осмент
Осмент является печальным примером того, как Голливуд, эксплуатируя маленьких актеров, забывает о них, когда талантливые дети подрастают. Дебют Хэйли состоялся в шесть лет в культовом фильме Роберта Земекиса "Форрест Гамп". Он исполнил роль сына главного героя и с того момента года не проходило, чтобы на экранах не появлялся новый фильм с участием Осмента.
Талантливый ребенок снимался в не по годам серьезных и мрачных драмах. За роль в "Шестом чувстве" он получил "Оскар", за "Искусственный разум" – премию "Сатурн". Однако мальчик взрослел, его внешность менялась, и стало ясно, что его звездная карьера рано или поздно пойдет на спад. Сам Хэйли был к этому готов и относился к этому философски.
Хэйли Джоэл Осмент рассказывал, что еще в детстве, играя в "Шестом чувстве", повторял себе, что это "не всегда так будет". И был готов к тому, что его актерская карьера не получит продолжения. Он хорошо учился в школе, повзрослев, занимался озвучкой мультфильмов и игр. И сейчас периодически появляется на экранах в сериалах и фильмах. Одной из его последних работ стал сериал "Пацаны" и драма "Красивый, плохой, злой" про маньяка Теда Банди.