До Міжнародного дня захисту дітей: сім відомих акторів, які почали кар'єру в ніжному віці
Багато відомих акторів починали свою кар'єру ще в дитинстві, проте втриматися на вершині слави вдалося не всім. Фокус зібрав найцікавіші історії про дітей-акторів до Міжнародного дня захисту дітей
Як буде розвиватися акторська карʼєра тієї чи іншої дитини-актора, яка волею випадку потрапила в кіно, неможливо передбачити. Деякі, як актори з фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера, так і залишилися заручниками своїх дебютних ролей, незважаючи на всі зусилля подолати цей барʼєр, а деякі, як Джейк Ллойд, який зіграв Енакіна Скайвокера у фільмі "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза" в 1999 році, кидають карʼєру, будучи занадто юними для того, щоб впоратися із зоряним статусом. Ллойд, до слова, був настільки виснажений славою, що обрушилася на нього, що перестав зніматися і опинився в психіатричній клініці, не впоравшись з психологічними проблемами.
А деякі, як зірка "золотого століття Голлівуду" Ширлі Темпл, подорослішавши, стали нецікаві режисерам. Ширлі, загартована виснажливими зйомками і постійною муштрою, зуміла впоратися з тим, що її доросла версія Голлівуду більше не потрібна, і побудувала успішну політичну карʼєру.
Фокус зібрав історії про найвідоміших дітей-акторів, які, почавши зніматися в ніжному і вельми юному віці, далі не завжди могли втриматися на вершині слави.
Маколей Калкін
Мабуть, найвідоміша у світі дитина-актор. Його ролі в "Один вдома" і "Один вдома 2" зробили його суперзіркою. Однак, пізніше зʼясувалося, що щастя йому це не принесло. Будучи дитиною, Маколей не міг контролювати свої фінанси, а його батьки, будучи його агентами, більше цікавилися грошима, які їм приносить їхній зірковий син, ніж він сам.
Батько Маколея, бродвейський актор Крістофер Калкін, вимагав від режисерів величезних гонорарів для свого сина, до того ж намагався прилаштувати в кіно і інших своїх дітей (у Маколея шість братів і сестер). Але, за підсумком карʼєра склалася тільки у Кірана Калкіна і Рорі Хʼю Калкіна, який наразі знімається в серіалі "Холстон" про життя знаменитого дизайнера.
Через проблеми в родині Маколей призупинив свою карʼєру в кіно, — останньою його помітною роллю став Річі Річ у фільмі "Багатенький Річі", — у цьому фільмі 1994 він знявся в 13 років.
Пауза затягнулася на довгі девʼять років, періодично повідомлення про дорослішання зіркової дитини зʼявлялися у світській хроніці у звʼязку з проблемами Маколея на особистому фронті, з наркотиками та алкоголем. Іноді він знімався в малобюджетних фільмах і виходив на сцену в складі своєї музичної групи The Pizza Underground.
Однак, наразі він повертається до карʼєри в кіно. 40-річний актор знімається в "Американській історії жахів", завів дитину з актрисою Брендою Сонг і іронізує сам над собою.
Елайджа Вуд
Дебют юного Елайджа відбувся в популярному фантастичному фільмі "Назад у майбутнє 2". Він зіграв хлопчика біля ігрового автомата.
Далі Елайджа знімався стабільно, але особливої популярності не здобув. Однак, роль у трилері "Хороший син", де він грав разом з Маколеєм Калкіним, принесла йому популярність у кіношних колах і відчинила нові двері. З дитини-актора зросла зірка підліткових фільмів, таких як "Факультет" і "Сімнадцятирічні", проте всесвітню популярність йому принесла роль у культовій трилогії "Володар кілець". Фродо Беггінс став тією самою роллю, після якої карʼєра Елайджа могла або закінчитися, якби він зламався під вантажем популярності, або дати йому поштовх до нових звершень.
У Вуда вийшло встояти. У його карʼєрі більше не було подібних ролей, проте він стабільно знімається, озвучує ігри та мультфільми і з задоволенням зустрічається з колегами з "Володаря кілець". Вуд у цивільному шлюбі з Метте-Марі Конгсвед. У 2019-му в пари народився первісток.
Разом з братом, продюсером відеоігор Заком Вудом, він володіє компанією звукозапису Simian Records.
Анна Паквін
Карʼєра Анни, новозеландської актриси, родом з Канади, розвивалася казково стрімко. Вона дебютувала у фільмі 1993 року "Піаніно", випадково забігши на кастинг і отримавши роль. За втілення на екрані Флори Макграт, яка підтримує і допомагає в спілкуванні своїй глухонімій матері, 11-річна Анна отримала "Оскар" за "жіночу роль другого плану". На церемонії вона була так приголомшена, що навіть не відразу почала вимовляти подячну промову.
Після цього на Анну посипалися пропозиції від провідних режисерів. Вона знімалася у фільмах Франко Дзефіреллі і Стівена Спілберга, стала зіркою фільмів про "Людей Ікс" і навіть знайшла свою любов на зйомках, вийшовши заміж за Стівена Моєра, свого партнера по містичному серіалу "Справжня кров".
Незважаючи на вантаж слави, Анна зуміла впоратися з цим завданням і продовжує успішну карʼєру в кіно. Вона знімалася в Мартіна Скорсезе в "Ірландці" і виконала головну роль у скандальному серіалі "Піарниця".
Едвард Фурлонг
Дебютував у 1991 році у фільмі "Термінатор 2: Судний день". Хлопчику було на той момент 13 років і після виходу блокбастера він став справжньою зіркою. Роль Джона Коннора принесла йому всесвітню славу, від відомих режисерів посипалися пропозиції про зйомки, а сам Едвард став героєм світських хронік і модних фотосесій.
У 1998 році він повторив свій успіх, знявшись у гучній драмі "Американська історія Ікс" разом з Едвардом Нортоном.
Однак, виявилося, що Фурлонг, будучи талановитим актором, не може впоратися з наркотичною та алкогольною залежністю. Навіть заради ролі в сиквелі "Термінатора", який і зробив його зіркою. Крім цього, у юнака почалися проблеми в сімʼї, деякий час він навіть жив під опікою своєї тітки, бо його мати пішла в запій і потрапила в реабілітаційну клініку.
Режисери припинили співпрацю з Едвардом, він зрідка зʼявлявся в малобюджетних фільмах, іноді знімався в серіалах, де його не завжди впізнавали шанувальники. Едвард був одружений із зіркою фільму "Дзвінок" Рейчел Беллі, однак пара розлучилася, після того, як у їхнього спільного сина Ітана знайшли в крові кокаїн.
Наразі про 43-річного Фурлонга мало що відомо. Іноді він потрапляє в обʼєктив папараці, або його згадують у пресі через чергові проблеми із законом.
Крістіна Річчі
Дебют Крістіни Річчі, дочки рієлтора й адвоката із Санта-Моніки, штат Каліфорнія, відбувся в 1990 році у фільмі "Русалки". Компанію їй склали Шер, Боб Госкінс і Вайнона Райдер, ще одна актриса, яка почала свою карʼєру в дитинстві.
9-річна Річчі настільки добре впоралася з роллю, що наступна її поява на екрані відбулася вже в не менш хітовій "Сімейці Адамсів". Похмура і саркастична Венздей Аддамс завоювала серця шанувальників, а Крістіна, незважаючи на свою нетипову для Голлівуду зовнішність та юний вік, стала отримувати пропозиції від відомих режисерів.
Першою дорослою акторською роботою Крістіні Річчі стала роль у фільмі Енга Лі "Крижаний вітер": вона зіграла дорослу дівчинку, яка спокушає двох сусідських братів. Після цієї ролі Річчі знялася в цілому ряді фільмів, присвячених проблемам дорослішання, сексуальності та самоідентифікації.
Слава не вдарила Крістіні в голову, вона зуміла втриматися від спокуси піти в усі тяжкі. Вона стала обличчям модного будинку Louis Vuitton, заснувала власну продюсерську компанію і знімалася практично щороку, аж до початку пандемії коронавірусу.
На карантині і стався грандіозний скандал, коли виявилося, що чоловік Крістіни, Джеймс Геердеген бив актрису на очах їхнього шестирічного сина, погрожував її порізати і звинувачував у тому, що вона зловживає наркотиками й алкоголем. Ці звинувачення не підтвердилися, і наразі Христина подала на розлучення й отримала заборонний судовий наказ.
Крістіан Бейл
Наразі Крістіану 47 років, у нього за плечима десятки ролей, робота з Крістофером Ноланом і Рідлі Скоттом, проте саме з цим актором радянські глядачі познайомилися ще до того, як розвалився СРСР. Юний Крістіан дебютував у фільмі-казці Володимира Грамматикова "Міо, мій Міо" 1987 року. Зйомки проходили в Криму, Великобританії та Швеції, а знімався Бейл з таким "ветераном" кіновиробництва, як Крістофером Лі.
Під час зйомок сталася аварія на Чорнобильській АЕС, тому процес призупинили на місяць, а сам Бейл згадував, як учасники знімальної групи перевіряли їжу в їдальні лічильником Гейгера. До слова, зніматися в СРСР йому не сподобалося. Він розповідав, що "умови були жахливими, а їжа кошмарною".
Усесвітня слава прийшла до Бейла після зйомок в "Імперії сонця" Стівена Спілберга в тому ж 1987 році, після чого юний актор зробив перерву, щоб впоратися з відчуттям того, що він став зіркою і тепер його завжди будуть впізнавати на вулицях.
Це йому вдалося, і подальша його карʼєра склалася успішно. В активі актора премії "Оскар", "Золотий глобус" і "Сатурн", він відомий як професіонал, який здатний повністю концентруватися на роботі і приносити заради неї жертви. Так, заради ролі у фільмі "Машиніст" Бейл скинув 30 кілограмів і практично довів себе до виснаження.
У 2022 році на екрани має вийти фільм Тайки Вайтіті "Тор: Любов і Грім", де Бейл виконає роль Горра, убивці богів.
Гейлі Джоел Осмент
Осмент є сумним прикладом того, як Голлівуд, експлуатуючи маленьких акторів, забуває про них, коли талановиті діти підростають. Дебют Гейлі відбувся в шість років у культовому фільмі Роберта Земекіса "Форрест Ґамп". Він виконав роль сина головного героя і з того моменту року не проходило, щоб на екранах не зʼявлявся новий фільм за участю Осмента.
Талановита дитина знімалася в не по роках серйозних і похмурих драмах. За роль у "Шостому відчутті" він отримав "Оскар", за "Штучний розум" — премію "Сатурн". Однак, хлопчик дорослішав, його зовнішність змінювалася, і стало зрозуміло, що його зоряна карʼєра рано чи пізно піде на спад. Сам Гейлі був до цього готовий і ставився до цього по-філософськи.
Гейлі Джоел Осмент розповідав, що ще в дитинстві, граючи в "Шостому відчутті", повторював собі, що це "не завжди так буде". І був готовий до того, що його акторська карʼєра не отримає продовження. Він добре вчився в школі, подорослішавши, займався озвученням мультфільмів та ігор. І зараз періодично зʼявляється на екранах у серіалах та фільмах. Однією з його останніх робіт став серіал "Пацани" і драма "Гарний, поганий, злий" про маніяка Теда Банді.