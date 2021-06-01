До Міжнародного дня захисту дітей: сім відомих акторів, які почали кар'єру в ніжному віці

Багато відомих акторів починали свою кар'єру ще в дитинстві, проте втриматися на вершині слави вдалося не всім. Фокус зібрав найцікавіші історії про дітей-акторів до Міжнародного дня захисту дітей

Як буде розвиватися акторська карʼєра тієї чи іншої дитини-актора, яка волею випадку потрапила в кіно, неможливо передбачити. Деякі, як актори з фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера, так і залишилися заручниками своїх дебютних ролей, незважаючи на всі зусилля подолати цей барʼєр, а деякі, як Джейк Ллойд, який зіграв Енакіна Скайвокера у фільмі "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза" в 1999 році, кидають карʼєру, будучи занадто юними для того, щоб впоратися із зоряним статусом. Ллойд, до слова, був настільки виснажений славою, що обрушилася на нього, що перестав зніматися і опинився в психіатричній клініці, не впоравшись з психологічними проблемами.

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А деякі, як зірка "золотого століття Голлівуду" Ширлі Темпл, подорослішавши, стали нецікаві режисерам. Ширлі, загартована виснажливими зйомками і постійною муштрою, зуміла впоратися з тим, що її доросла версія Голлівуду більше не потрібна, і побудувала успішну політичну карʼєру.

Фокус зібрав історії про найвідоміших дітей-акторів, які, почавши зніматися в ніжному і вельми юному віці, далі не завжди могли втриматися на вершині слави.

Маколей Калкін

Мабуть, найвідоміша у світі дитина-актор. Його ролі в "Один вдома" і "Один вдома 2" зробили його суперзіркою. Однак, пізніше зʼясувалося, що щастя йому це не принесло. Будучи дитиною, Маколей не міг контролювати свої фінанси, а його батьки, будучи його агентами, більше цікавилися грошима, які їм приносить їхній зірковий син, ніж він сам.

[ + – ] Маколей Калкін і Елайджа Вуд у фільмі "Хороший син" Фото: Скриншот

Батько Маколея, бродвейський актор Крістофер Калкін, вимагав від режисерів величезних гонорарів для свого сина, до того ж намагався прилаштувати в кіно і інших своїх дітей (у Маколея шість братів і сестер). Але, за підсумком карʼєра склалася тільки у Кірана Калкіна і Рорі Хʼю Калкіна, який наразі знімається в серіалі "Холстон" про життя знаменитого дизайнера.

Через проблеми в родині Маколей призупинив свою карʼєру в кіно, — останньою його помітною роллю став Річі Річ у фільмі "Багатенький Річі", — у цьому фільмі 1994 він знявся в 13 років.

[ + – ] Маколей Калкін у фільмі "Багатенький Річі" Фото: Скриншот

Пауза затягнулася на довгі девʼять років, періодично повідомлення про дорослішання зіркової дитини зʼявлялися у світській хроніці у звʼязку з проблемами Маколея на особистому фронті, з наркотиками та алкоголем. Іноді він знімався в малобюджетних фільмах і виходив на сцену в складі своєї музичної групи The Pizza Underground.

[ + – ] Маколей Калкін у фільмі "Клубна манія" Фото: Скриншот

[ + – ] Маколей Калкін на нещодавній пресконференції Фото: Daily Beast

Однак, наразі він повертається до карʼєри в кіно. 40-річний актор знімається в "Американській історії жахів", завів дитину з актрисою Брендою Сонг і іронізує сам над собою.

Елайджа Вуд

Дебют юного Елайджа відбувся в популярному фантастичному фільмі "Назад у майбутнє 2". Він зіграв хлопчика біля ігрового автомата.

[ + – ] Елайджа Вуд у фільмі "Назад у майбутнє 2" Фото: Скриншот

Далі Елайджа знімався стабільно, але особливої популярності не здобув. Однак, роль у трилері "Хороший син", де він грав разом з Маколеєм Калкіним, принесла йому популярність у кіношних колах і відчинила нові двері. З дитини-актора зросла зірка підліткових фільмів, таких як "Факультет" і "Сімнадцятирічні", проте всесвітню популярність йому принесла роль у культовій трилогії "Володар кілець". Фродо Беггінс став тією самою роллю, після якої карʼєра Елайджа могла або закінчитися, якби він зламався під вантажем популярності, або дати йому поштовх до нових звершень.

[ + – ] Елайджа Вуд у трилогії "Володар кілець" Фото: Скриншот

У Вуда вийшло встояти. У його карʼєрі більше не було подібних ролей, проте він стабільно знімається, озвучує ігри та мультфільми і з задоволенням зустрічається з колегами з "Володаря кілець". Вуд у цивільному шлюбі з Метте-Марі Конгсвед. У 2019-му в пари народився первісток.

[ + – ] Елайджа Вуд у наші дні Фото: Скриншот

Разом з братом, продюсером відеоігор Заком Вудом, він володіє компанією звукозапису Simian Records.

Анна Паквін

Карʼєра Анни, новозеландської актриси, родом з Канади, розвивалася казково стрімко. Вона дебютувала у фільмі 1993 року "Піаніно", випадково забігши на кастинг і отримавши роль. За втілення на екрані Флори Макграт, яка підтримує і допомагає в спілкуванні своїй глухонімій матері, 11-річна Анна отримала "Оскар" за "жіночу роль другого плану". На церемонії вона була так приголомшена, що навіть не відразу почала вимовляти подячну промову.

[ + – ] Анна Паквін і Голлі Гантер у фільмі "Піаніно" Фото: Скриншот

[ + – ] Анна Паквін та її "Оскар" Фото: Скриншот

Після цього на Анну посипалися пропозиції від провідних режисерів. Вона знімалася у фільмах Франко Дзефіреллі і Стівена Спілберга, стала зіркою фільмів про "Людей Ікс" і навіть знайшла свою любов на зйомках, вийшовши заміж за Стівена Моєра, свого партнера по містичному серіалу "Справжня кров".

[ + – ] Анна Паквін і Стівен Моєр у серіалі "Справжня кров" Фото: Скриншот

[ + – ] Анна Паквін у серіалі "Піарниця" Фото: HBO

Незважаючи на вантаж слави, Анна зуміла впоратися з цим завданням і продовжує успішну карʼєру в кіно. Вона знімалася в Мартіна Скорсезе в "Ірландці" і виконала головну роль у скандальному серіалі "Піарниця".

Едвард Фурлонг

Дебютував у 1991 році у фільмі "Термінатор 2: Судний день". Хлопчику було на той момент 13 років і після виходу блокбастера він став справжньою зіркою. Роль Джона Коннора принесла йому всесвітню славу, від відомих режисерів посипалися пропозиції про зйомки, а сам Едвард став героєм світських хронік і модних фотосесій.

[ + – ] Едвард Фурлонг у фільмі "Термінатор 2: Судний день" Фото: Скриншот

У 1998 році він повторив свій успіх, знявшись у гучній драмі "Американська історія Ікс" разом з Едвардом Нортоном.

[ + – ] Едвард Фурлонг у фільмі "Американська історія Ікс" Фото: Скриншот

Однак, виявилося, що Фурлонг, будучи талановитим актором, не може впоратися з наркотичною та алкогольною залежністю. Навіть заради ролі в сиквелі "Термінатора", який і зробив його зіркою. Крім цього, у юнака почалися проблеми в сімʼї, деякий час він навіть жив під опікою своєї тітки, бо його мати пішла в запій і потрапила в реабілітаційну клініку.

[ + – ] Едвард Фурлонг кілька років тому Фото: SWNS

Режисери припинили співпрацю з Едвардом, він зрідка зʼявлявся в малобюджетних фільмах, іноді знімався в серіалах, де його не завжди впізнавали шанувальники. Едвард був одружений із зіркою фільму "Дзвінок" Рейчел Беллі, однак пара розлучилася, після того, як у їхнього спільного сина Ітана знайшли в крові кокаїн.

[ + – ] Одне з нещодавніх фото Едварда Фурлонга Фото: Dailymail.co.uk

Наразі про 43-річного Фурлонга мало що відомо. Іноді він потрапляє в обʼєктив папараці, або його згадують у пресі через чергові проблеми із законом.

Крістіна Річчі

Дебют Крістіни Річчі, дочки рієлтора й адвоката із Санта-Моніки, штат Каліфорнія, відбувся в 1990 році у фільмі "Русалки". Компанію їй склали Шер, Боб Госкінс і Вайнона Райдер, ще одна актриса, яка почала свою карʼєру в дитинстві.

[ + – ] Крістіна Річчі, Шер, Вайнона Райдер і Білл Госкінс у фільмі "Русалки"

9-річна Річчі настільки добре впоралася з роллю, що наступна її поява на екрані відбулася вже в не менш хітовій "Сімейці Адамсів". Похмура і саркастична Венздей Аддамс завоювала серця шанувальників, а Крістіна, незважаючи на свою нетипову для Голлівуду зовнішність та юний вік, стала отримувати пропозиції від відомих режисерів.

[ + – ] Крістіна Річчі у фільмі "Сімейка Адамсів" Фото: Скриншот

Першою дорослою акторською роботою Крістіні Річчі стала роль у фільмі Енга Лі "Крижаний вітер": вона зіграла дорослу дівчинку, яка спокушає двох сусідських братів. Після цієї ролі Річчі знялася в цілому ряді фільмів, присвячених проблемам дорослішання, сексуальності та самоідентифікації.

Слава не вдарила Крістіні в голову, вона зуміла втриматися від спокуси піти в усі тяжкі. Вона стала обличчям модного будинку Louis Vuitton, заснувала власну продюсерську компанію і знімалася практично щороку, аж до початку пандемії коронавірусу.

[ + – ] Крістіна Річчі з чоловіком Фото: Mirror

На карантині і стався грандіозний скандал, коли виявилося, що чоловік Крістіни, Джеймс Геердеген бив актрису на очах їхнього шестирічного сина, погрожував її порізати і звинувачував у тому, що вона зловживає наркотиками й алкоголем. Ці звинувачення не підтвердилися, і наразі Христина подала на розлучення й отримала заборонний судовий наказ.

Крістіан Бейл

Наразі Крістіану 47 років, у нього за плечима десятки ролей, робота з Крістофером Ноланом і Рідлі Скоттом, проте саме з цим актором радянські глядачі познайомилися ще до того, як розвалився СРСР. Юний Крістіан дебютував у фільмі-казці Володимира Грамматикова "Міо, мій Міо" 1987 року. Зйомки проходили в Криму, Великобританії та Швеції, а знімався Бейл з таким "ветераном" кіновиробництва, як Крістофером Лі.

[ + – ] Крістіан Бейл і Нік Піккард у фільмі "Міо, мій Міо" Фото: Скриншот

Під час зйомок сталася аварія на Чорнобильській АЕС, тому процес призупинили на місяць, а сам Бейл згадував, як учасники знімальної групи перевіряли їжу в їдальні лічильником Гейгера. До слова, зніматися в СРСР йому не сподобалося. Він розповідав, що "умови були жахливими, а їжа кошмарною".

Усесвітня слава прийшла до Бейла після зйомок в "Імперії сонця" Стівена Спілберга в тому ж 1987 році, після чого юний актор зробив перерву, щоб впоратися з відчуттям того, що він став зіркою і тепер його завжди будуть впізнавати на вулицях.

[ + – ] Крістіан Бейл у фільмі "Бетмен" Фото: Скриншот

Це йому вдалося, і подальша його карʼєра склалася успішно. В активі актора премії "Оскар", "Золотий глобус" і "Сатурн", він відомий як професіонал, який здатний повністю концентруватися на роботі і приносити заради неї жертви. Так, заради ролі у фільмі "Машиніст" Бейл скинув 30 кілограмів і практично довів себе до виснаження.

[ + – ] Крістіан Бейл у фільмі "Машиніст" Фото: Скриншот

У 2022 році на екрани має вийти фільм Тайки Вайтіті "Тор: Любов і Грім", де Бейл виконає роль Горра, убивці богів.

Гейлі Джоел Осмент

Осмент є сумним прикладом того, як Голлівуд, експлуатуючи маленьких акторів, забуває про них, коли талановиті діти підростають. Дебют Гейлі відбувся в шість років у культовому фільмі Роберта Земекіса "Форрест Ґамп". Він виконав роль сина головного героя і з того моменту року не проходило, щоб на екранах не зʼявлявся новий фільм за участю Осмента.

[ + – ] Гейлі Джоел Осмент та Том Генкс у фільмі "Форрест Ґамп" Фото: Скриншот

Талановита дитина знімалася в не по роках серйозних і похмурих драмах. За роль у "Шостому відчутті" він отримав "Оскар", за "Штучний розум" — премію "Сатурн". Однак, хлопчик дорослішав, його зовнішність змінювалася, і стало зрозуміло, що його зоряна карʼєра рано чи пізно піде на спад. Сам Гейлі був до цього готовий і ставився до цього по-філософськи.

[ + – ] Гейлі Джоел Осмент та Джуд Лоу у фільмі "Штучний розум" Фото: Скриншот

[ + – ] Гейлі Джоел Осмент у наші дні Фото: Скриншот

Гейлі Джоел Осмент розповідав, що ще в дитинстві, граючи в "Шостому відчутті", повторював собі, що це "не завжди так буде". І був готовий до того, що його акторська карʼєра не отримає продовження. Він добре вчився в школі, подорослішавши, займався озвученням мультфільмів та ігор. І зараз періодично зʼявляється на екранах у серіалах та фільмах. Однією з його останніх робіт став серіал "Пацани" і драма "Гарний, поганий, злий" про маніяка Теда Банді.