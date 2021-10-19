Маколей Калкін уперше з'явився на публіці з сином

Зірка фільму "Один вдома" вже кілька років зустрічається з актрисою Брендою Сонг

41-річний актор Маколей Калкін, який свого часу надовго зникав із перших шпальт таблоїдів і навіть спростовував чутки про свою смерть, уперше з'явився на публіці зі своїм новонародженим сином Дакотою Сонг Калкіним. Про це пише Hollywood Life.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Малюка, який народився 5 квітня 2021 року, назвали на честь покійної сестри актора. Дакоту Калкін у 2008 році збила машина.

Калкіна та мати малюка Бренду Сонг сфотографували під час шопінгу в Парижі. Пара, судячи з усього, готувалася до Дня Подяки. І Маколей подарував своїй дівчині великого плюшевого ведмедика.

Зірка фільмів "Хороший син" і "Один вдома" познайомився з Брендою у 2017 році на зйомках комедії Changeland. Вони довго час приховували свої стосунки і навіть не публікували спільних фото. Однак нещодавно вони зізналися, що дуже щасливі разом і хочуть створити велику сім'ю.

[ + – ] Бренда Сонг і Маколей Калкін Фото: Instagram brendasong [ + – ] бренда Сонг Фото: Instagram brendasong

"Ви не можете бути поруч із ним і не бути щасливою. Люди не знають, наскільки Мак добрий, відданий, милий і розумний. Він особливий. Він дуже багато працював, щоб бути тим, ким він є", — розповідала Бренда в недавньому інтерв'ю .

Маколей Калкін, після того, як став зіркою ще в дитинстві, подорослішавши, надовго зник із екранів. Винні в цьому були і його батьки, які безсоромно користувалися славою свого знаменитого сина, щоб прилаштувати в кіно й інших своїх дітей.

У 2020 році Маколей знявся в серіалі "Американська історія жахів", що стало сигналом про те, що він повернувся до акторської діяльності. Він періодично з'являвся на екранах, але це були епізодичні ролі або зйомки в рекламі.

До Бренди він був одружений з актрисою Рейчел Майнер, однак молодятам було всього по 17 років, і цей шлюб закінчився розлученням. Потім Калкін деякий час зустрічався з актрисою Мілою Куніс.

Дакота став для Маколея та Бренди Сонг першою дитиною.