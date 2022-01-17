62-летняя звезда "Твин Пикса" Кайл Маклахлен открыл показ Prada (видео)

Кроме Маклахлена, на подиум вышел Джефф Голдблюм, известный по ролям в фильмах "Муха" и "Парк Юрского актера", а также несколько других актеров.

Бренд Prada представил новую коллекцию мужской одежды осень-зима 2022 в рамках Недели моды в Милане, и одними из ярких моментов показа стало появление на подиуме таких звезд кино как 62-летний Кайл Маклахлен и 69-летний Джефф Голдблюм.

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Показ стал вторым с тех пор, как дизайнер Раф Симонс занял пост креативного директора модного дома в феврале 2020-го.

Звезда "Твин Пикс" Маклахлан открывал показ, уверенно продефилировав перед более чем двумя сотнями гостей. Он был одет в голубые атласные брюки, рубашку и перчатки, а также в длинное черное пальто.

[ + – ] Кайл Маклахлен

Джефф Голдблюм, которому выпала честь закрывать шоу, появился весь в черном, а рукава и подол его пальто были украшены полосами из искусственного меха.

[ + – ] Джефф Голдблюм

Среди других актеров-моделей на подиум вышли Томас Броди-Сангстер, знакомый зрителям по сериалу "Ход королевы", Аса Баттерфилд из "Полового воспитания", Эштон Сандерс из "Лунного света" и несколько других актеров.

"Актеры – интерпретаторы реальности, призванные отражать правду через их изображения. Настоящие мужчины, признанные личности, они привносят новую грань реальности", – отметили в Prada.

Это не первый случай, когда Prada отказывается от своих стандартных супермоделей. На показе мужской одежды знаменитого итальянского модного дома осенью 2012 года одежду демонстрировали Уиллем Дефо, Гэри Олдман, Джейми Белл и Эдриан Броуди.

Показ мод под названием "Body of Work" представляет собой последнюю коллекцию мужской одежды, созданную в результате сотрудничества Миуччи Прада и Рафа Симонса.

[ + – ] Показ мужской коллекции осень-зима 2022 от Prada

"Мы думали о значимой моде, предметах, которые имеют смыслa. Одежда, которая заставляет людей чувствовать себя важными и, следовательно, важна сама по себе, не является чем-то, от чего можно отказаться", – отметили они.

В целом, если говорить о коллекции, то это – идеально скроенные костюмы, кожаные пальто, вставки из искусственного меха, цветные аксессуары, нейлоновые комплекты, комбинезоны и свитеры с акцентированными плечами. Большинство моделей получились агендерными, и неудивительно, если некоторые из особенно ярких вещей перекочуют в женские гардеробы.

Мировые знаменитости из сферы музыки и кино все чаще появляются на подиумах на показах модных брендов в качестве моделей. Так, накануне шоу Prada в Милане прошел показ Dolce & Gabbana, где на подиум вышел Machine Gun Kelly в сверкающем пиджаке. А в ноябре Gucci провели показ на Аллее славы в Голливуде и вывели в роли моделей Джареда Лето, Маколея Калкина и St. Vincent.