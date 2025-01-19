Дети Дэвида Линча решили устроить всемирную групповую медитацию: когда она начнется

Два сына и две дочери режиссера предлагают поклонникам присоединится к медитации, чтобы почтить его наследие и послать всем мир и любовь.

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20 января культовому американскому режиссеру Дэвиду Линчу исполнилось бы 79 лет. До своего дня рождения он не дожил меньше недели. Дети классика кино решили почтить его память и провести "всемирную групповую медитацию", о чем написали на странице покойного в X (ранее Twitter).

Дженнифер, Остин, Райли и Лула планируют мероприятие на 12:00 по местному времени в Лос-Анджелесе (22:00 по киевскому времени). Медитировать они предлагают в течение 10 минут.

"Дэвид Линч, наш любимый папа, был путеводной звездой творчества, любви и мира. В понедельник, 20 января – в день его 79-летия – мы приглашаем вас всех присоединиться к нам во всемирной групповой медитации в 12:00 по тихоокеанскому времени на 10 минут. Давайте соберемся вместе, где бы мы ни были, чтобы почтить его наследие, распространяя мир и любовь по всему миру. Пожалуйста, уделите это время медитации, размышлению и отправке позитива во вселенную. Спасибо, что стали частью этого празднования его жизни", – говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

Все четверо детей режиссера – от разных женщин. Первый раз Дэвид Линч женился в 1967 году в Чикаго, на Пегги Ленц. Через год у них родилась дочь Дженнифер Чэмбер Линч, ставшая кинорежиссером. Брак не продлился долго, в 1974 году они развелись. Сына Остина в 1982 году ему родила вторая жена Мэри Фиск. Гражданская жена Линча, его монтажер Мэри Суини, подарила ему в 1992 году сына Райли. Третья жена Дэвида, актриса Эмили Стоуфл, которая была моложе его более чем на 30 лет, родила ему дочь Лулу в 2012 году.

В последние годы жизни Дэвид Линч страдал из-за проблем со здоровьем. В начале августа 2021 года режиссер сообщил, что у него – эмфизема легких. Причиной болезни стало курение: он начал баловаться табаков в восемь лет и курил много и часто всю жизнь. Дошло до того, что Линч не мог нормально дышать, и даже маленькие прогулки по дому давались ему с трудом. Дэвид Линч умер 15 января.

Ранее Фокус писал, какие фильмы останутся в памяти поклонников Дэвида Линча, и как на его смерть отреагировали актеры Хью Джекман и Кайл Маклахлен.