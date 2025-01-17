Звезда "Твин Пикса" Кайл Маклахлен трогательно попрощался с Дэвидом Линчем (фото)

Актер признается, что смерть друга стала для него потерей, которую невозможно выразить словами.

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65-летний актер Кайл Маклахлен, прославившийся на весь мир ролью агента ФБР Дейла Купера в телесериале Дэвида Линча "Твин Пикс", разбит смертью режиссера. Он посвятил ему большой пост в Instagram, выразив в нем всю свою боль из-за ухода Линча. Мужчин связывала дружба, которая длилась десятилетиями.

"42 года назад, по причинам, выходящим за рамки моего понимания, Дэвид Линч вытащил меня из безвестности, чтобы сняться в его первом и последнем крупнобюджетном фильме. Он явно увидел во мне что-то, чего даже я не осознавал. Я обязан всей своей карьерой, да и жизнью, его видению. Я увидел в нем загадочного и интуитивного человека с творческим океаном, бурлящим внутри него. Он был в контакте с чем-то, чего все остальные из нас хотели бы достичь", – пишет актер.

Он уточняет, что их дружба расцвета на съемках фильма "Синий бархат", а затем – на "Твин Пиксе", и Маклахлен считал режиссера самым живым человеком, которого когдалибо встречал.

"Дэвид был в гармонии со вселенной и собственным воображением на уровне, который, казалось, был лучшей версией человека. Его не интересовали ответы, потому что он понимал, что вопросы – это движущая сила, которая делает нас теми, кто мы есть. Они – наше дыхание", – говорится в публикации.

Кайл подчеркивает, что если мир потерял замечательного художника, то его утрата куда тяжелее:

"Я потерял дорогого друга, который представлял для меня будущее и позволял мне путешествовать в мирах, которые я никогда не смог бы себе представить". Он подчеркивает, что их взаимная любовь друг к другу произошла из космической судьбы двух людей, которые видели лучшее в себе друг в друге.

"Я вижу его сейчас, встающим, чтобы поприветствовать меня на своем заднем дворе, с теплой улыбкой, крепкими объятиями и голосом, напоминающим гудок Великих равнин. Мы говорили о кофе, радости неожиданностей, красоте мира и смеялись", – обещает он.

Маклахлен уверен, что никогда не забудет друга. .

"Я буду скучать по нему больше, чем могут выразить границы моего языка и вынести мое сердце. Мой мир стал настолько полнее, потому что я знал его, и настолько пустее теперь, когда его больше нет. Дэвид, я остаюсь навсегда изменившейся и навсегда твой Кайл. Спасибо тебе за все", – закончил свое послание автор. Свой пост он сопроводил серией архивных фото с Линчем.

Кроме "Синего брахата" и "Твин Пикса", Маклахлен также сыграл в экранизации Линчем "Дюны". Несмотря на то, что фильм провалился в прокате, со временем он стал классикой, о которой упоминают все, кто сравнивает работу Дэвида и Дени Вильнева.

Ранее Фокус писал о том, как пагубная привычка изменила жизнь Дэвида Линча.