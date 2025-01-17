Зірка "Твін Пікса" Кайл Маклаклен зворушливо попрощався з Девідом Лінчем (фото)

Актор зізнається, що смерть друга стала для нього втратою, яку неможливо висловити словами.

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65-річний актор Кайл Маклаклен, який прославився на весь світ роллю агента ФБР Дейла Купера в телесеріалі Девіда Лінча "Твін Пікс", розбитий смертю режисера. Він присвятив йому великий пост в Instagram, висловивши в ньому весь свій біль через смерть Лінча. Чоловіків пов'язувала дружба, яка тривала десятиліттями.

"42 роки тому, з причин, що виходять за рамки мого розуміння, Девід Лінч витягнув мене з безвісності, щоб знятися в його першому і останньому великобюджетному фільмі. Він явно побачив у мені щось, чого навіть я не усвідомлював. Я зобов'язаний всією своєю кар'єрою, та й життям, його баченню. Я побачив у ньому загадкову й інтуїтивну людину з творчим океаном, який вирує всередині нього. Він був у контакті з чимось, чого всі інші з нас хотіли б досягти", — пише актор.

Він уточнює, що їхня дружба розквітла на зйомках фільму "Синій оксамит", а потім — на "Твін Піксі", і Маклаклен вважав режисера найживішою людиною, яку коли-небудь зустрічав.

"Девід був у гармонії зі всесвітом і власною уявою на рівні, який, здавалося, був найкращою версією людини. Його не цікавили відповіді, бо він розумів, що запитання — це рушійна сила, яка робить нас тими, хто ми є. Вони — наше дихання", — йдеться в публікації.

Кайл підкреслює, що якщо світ втратив чудового художника, то його втрата куди важча:

"Я втратив дорогого друга, який уявляв для мене майбутнє і давав мені змогу подорожувати у світах, які я ніколи не зміг би собі уявити". Він підкреслює, що їхнє взаємне кохання одне до одного виникло з космічної долі двох людей, які бачили найкраще в собі одне в одному.

"Я бачу його зараз, коли він встає, щоб привітати мене на своєму задньому дворі, з теплою посмішкою, міцними обіймами і голосом, що нагадує гудок Великих рівнин. Ми говорили про каву, радість несподіванок, красу світу і сміялися", — обіцяє він.

Маклаклен впевнений, що ніколи не забуде друга. ...

"Я сумуватиму за ним більше, ніж можуть висловити межі моєї мови і винести моє серце. Мій світ став настільки повнішим, тому що я знав його, і настільки порожнішим тепер, коли його більше немає. Девіде, я залишаюся назавжди зміненою і назавжди твій Кайл. Дякую тобі за все", — закінчив своє послання автор. Свій пост він супроводив серією архівних фото з Лінчем.

Крім "Синього брахата" і "Твін Пікса", Маклаклен також зіграв в екранізації Лінчем "Дюни". Попри те, що фільм провалився в прокаті, згодом він став класикою, про яку згадують усі, хто порівнює роботу Девіда і Дені Вільнева.

Раніше Фокус писав про те, як згубна звичка змінила життя Девіда Лінча.