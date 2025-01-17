"Огромная потеря": Хью Джекман отреагировал на смерть Дэвида Линча (фото)

Накануне стало известно о смерти режиссера сериала "Твин Пикс" в возрасте 78 лет после борьбы с эмфиземой. В свое время он основал фонд.

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Австралийский актер Хью Джекман почтил память культового режиссера Дэвида Линча в своем Instagram.

Накануне стало известно о смерти создателя "Твин Пикса" в возрасте 78 лет после борьбы с эмфиземой.

56-летний Хью поделился несколькими искренними словами в соцсети, признавшись, что Линч был постоянным источником его вдохновения.

"Потеря Дэвида Линча огромна", — начал Джекман.

Хью Джекман почтил память Дэвида Линча

"Невероятный художник, режиссер, филантроп и дух. Его работа в Фонде Дэвида Линча вдохновила меня на жизнь", — написал австралийский актер.

В 2013 году Хью Джекман, его почти бывшая жена Деборра-Ли Фернесс и Дэвид Линч встречались на мероприятии, посвященном фонду режиссера.

Хью Джекман, Деборра-Ли Фернесс и Дэвид Линч в 2013 году Фото: Getty Images

Хью добавил: "Я буду продолжать нести факел, насколько смогу. Мои глубокие соболезнования и любовь его семье и друзьям".

Долгое время веря в пользу трансцендентальной медитации, режиссер основал в 2005 году Фонд Дэвида Линча.

Хью Джекман давно поддерживает фонд и говорил, как практика трансцендентальной медитации изменила его жизнь.

Актер признавался, что начал медитировать, когда был "молодым студентом актерского мастерства".

Хью отмечал: "Я очень быстро понял, что это изменило все в моей жизни к лучшему: мои отношения, мое ощущение того, кем я являюсь, мою ответственность перед тем, кем я являюсь — и буквально каждый аспект моей жизни изменился".

Напомним, на 79-м году жизни скончался легендарный Дэвид Линч.

Также Фокус писал о культовых фильмах Дэвида Линча.