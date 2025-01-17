"Огромная потеря": Хью Джекман отреагировал на смерть Дэвида Линча (фото)
Накануне стало известно о смерти режиссера сериала "Твин Пикс" в возрасте 78 лет после борьбы с эмфиземой. В свое время он основал фонд.
Австралийский актер Хью Джекман почтил память культового режиссера Дэвида Линча в своем Instagram.
Накануне стало известно о смерти создателя "Твин Пикса" в возрасте 78 лет после борьбы с эмфиземой.
56-летний Хью поделился несколькими искренними словами в соцсети, признавшись, что Линч был постоянным источником его вдохновения.
"Потеря Дэвида Линча огромна", — начал Джекман.
"Невероятный художник, режиссер, филантроп и дух. Его работа в Фонде Дэвида Линча вдохновила меня на жизнь", — написал австралийский актер.
В 2013 году Хью Джекман, его почти бывшая жена Деборра-Ли Фернесс и Дэвид Линч встречались на мероприятии, посвященном фонду режиссера.
Хью добавил: "Я буду продолжать нести факел, насколько смогу. Мои глубокие соболезнования и любовь его семье и друзьям".
Долгое время веря в пользу трансцендентальной медитации, режиссер основал в 2005 году Фонд Дэвида Линча.
Хью Джекман давно поддерживает фонд и говорил, как практика трансцендентальной медитации изменила его жизнь.
Актер признавался, что начал медитировать, когда был "молодым студентом актерского мастерства".
Хью отмечал: "Я очень быстро понял, что это изменило все в моей жизни к лучшему: мои отношения, мое ощущение того, кем я являюсь, мою ответственность перед тем, кем я являюсь — и буквально каждый аспект моей жизни изменился".
Напомним, на 79-м году жизни скончался легендарный Дэвид Линч.
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