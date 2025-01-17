"Величезна втрата": Гʼю Джекман відреагував на смерть Девіда Лінча (фото)

Напередодні стало відомо про смерть режисера серіалу "Твін Пікс" у віці 78 років після боротьби з емфіземою. Свого часу він заснував фонд.

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Австралійський актор Г'ю Джекман вшанував пам'ять культового режисера Девіда Лінча у своєму Instagram.

Напередодні стало відомо про смерть творця "Твін Піксу" у віці 78 років після боротьби з емфіземою.

56-річний Г’ю поділився кількома щирими словами в соцмережі, зізнавшись, що Лінч був постійним джерелом його натхнення.

"Втрата Девіда Лінча величезна", — почав Джекман.

Гʼю Джекман вшанував памʼять Девіда Лінча

"Неймовірний митець, режисер, філантроп і дух. Його робота у Фонді Девіда Лінча надихнула мене на життя", — написав австралійський актор.

У 2013 році Гʼю Джекман, його майже колишня дружина Деборра-Лі Фернесс та Девід Лінч зустрічалися на заході, присвяченому фонду режисера.

Гʼю Джекман, Деборра-Лі Фернесс та Девід Лінч у 2013 році Фото: Getty Images

Г'ю додав: "Я продовжуватиму нести факел, наскільки можу. Мої глибокі співчуття та любов його родині та друзям".

Довгий час вірячи в користь трансцендентальної медитації, режисер заснував у 2005 році Фонд Девіда Лінча.

Г’ю Джекман давно підтримує фонд і говорив, як практика трансцендентальної медитації змінила його життя.

Актор зізнавався, що почав медитувати, коли був "молодим студентом акторської майстерності".

Г’ю зазначав: "Я дуже швидко зрозумів, що це змінило все в моєму житті на краще: мої стосунки, моє відчуття того, ким я є, мою відповідальність перед тим, ким я є — і буквально кожен аспект мого життя змінився".

Нагадаємо, на 79-му році життя помер легендарний Девід Лінч.

Також Фокус писав про культові фільми Девіда Лінча.