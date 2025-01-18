Елизавета II смотрела "Твин Пикс": что нам известно о мистическом хите Дэвида Линча

Мир прощается с культовым режиссером, пожалуй, самым загадочным из ныне живших. Он занимался йогой, что-то знал о тонкой грани между миром живых и мертвых, человеческих тенях, а главное — умел виртуозно рассказать об этом.

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17 января 2025 от эмфиземы легких умер режиссер Дэвид Линч, подаривший миру "Твин Пикс", "Дюну", "Малхоланд Драйв" и другие шедевры, ставшие культовыми. Но, пожалуй, первое и главное место в его фильмографии занимает сериал о смерти юной школьницы в маленьком городке. "Кто убил Лору Палмер?" — было время, когда этим вопросом интересовались буквально все, включая королеву Англии.

Рассказываем семь неизвестных фактах о сериале "Твин Пикс". Об этом пишет listverse.com.

Королева Елизавета II отказалась от частного шоу Пола Маккартни ради просмотра "Твин Пикс"

Анджело Бадаламенти, композитор музыки "Твин Пикс", когда-то работал с Полом Маккартни в студии Abbey Road и вспоминает историю, рассказанную Маккартни о том, как "Твин Пикс" не позволил ему дать частное шоу в честь дня рождения королевы Елизаветы II. Выступить и сказать: "Ваше Высочество, я так рад, что вы пригласили меня помочь отпраздновать ваш день рождения". Неожиданно она, видимо, ответила: "Извини, но я не могу остаться. Сейчас пять минут восьмого; Мне нужно пойти наверх и посмотреть "Твин Пикс". Однако Маккартни продолжал выступать перед ней несколько раз на протяжении всей своей карьеры, в том числе на ее золотом и бриллиантовом юбилеях.

Трейлер сериала "Твин Пикс"

Кайл Маклахлан подражал Дэвиду Линчу

Исполнение Маклахланом агента Дейла Купера было частично списано с Линча. "Дэвид определенно оказывает влияние", — сказал он в интервью Vulture в 2017 году. "В нем есть точность и сочувствие. Он понимает состояние человека. Он может очень оживленно говорить о кофе, вишневом пироге или о чем-то в этом роде, о вещах, которые ему действительно нравятся". Эти качества определенно применимы и к Куперу. Линч также повлиял на исполнение МакЛахланом детского Дуги Джонса в "Возвращении". Когда Дуги кричит "привет" каждый раз, когда он выигрывает джекпот в казино, Маклахлан направляет Линча: "Это был мой шанс подражать Дэвиду, который тоже делает это "Приветооооооо!"

Фото: фрагмент сериала "Твин Пикс"

Убийца БОБ неожиданно был приглашен из съемочной группы

Киллер БОБ, которого играет Фрэнк Сильва, — один из самых важных персонажей в "Твин Пикс", но изначально его в сериале не было. Сильва был декоратором пилотного эпизода и, пока он передвигал мебель, ему сказали не запираться, блокируя дверь. Линч прослушивает этот комментарий и говорит, что "образ Фрэнка, запертого в этой комнате, всплыл у меня в голове". Он спросил Сильву, не хочет ли он сыграть, и снял сцену, где он присел на корточки в конце кровати Лоры, не зная, как этот жуткий кадр впишется в историю. Позже той же ночью они снимали сцену матери Лоры (Грейс Забриски) кричали, вспомнив что-то травмирующее, а оператор сказал, что им придется переснимать, потому что чье-то отражение попало в зеркало. Это был Сильва, и Линч понял, что эта запутанная сцена идеально сочетается со сценой, которую он снял с Сильвой ранее. Инструкция декоратору и случайное появление на камеру привели к появлению одного из самых страшных злодеев в истории телевидения.

"Твин Пикс" был расширен несколькими связанными между собой романами

Мир Твин Пикса был расширен с помощью книг, каждая из которых добавляет больше деталей и глубины. В 1990 году вышел "Тайный дневник Лоры Палмер", написанный Дженнифер Линч, дочерью Дэвида Линча. В том же году Скотт Фрост, брат Марка Фроста, опубликовал аудиокнигу "Дайана…": Ленты Твин Пикс об агенте Купере. В следующем году были опубликованы еще две книги: "Автобиография ФБР". Специальный агент Дейл Купер: Моя жизнь, мои записи, также написанная Скоттом Фростом, и "Добро пожаловать в Твин Пикс: Путеводитель по городу". Примерно в то же время, когда "Возвращение" вышло в эфир, были выпущены еще две книги, обе написанные Марком Фростом. "Тайная история Твин Пикса" углубляется в загадочную историю города, а его продолжение, "Твин Пикс: Последнее досье", заполняет пробелы между вторым и третьим сезонами.

Съемки Красной комнаты

Красная комната, также известная как "Черный домик", — одна из самых странных частей Твин Пикса, но один элемент локации должен быть знаком фанатам Линча. Черно-белый шевронный пол также можно увидеть в сюрреалистическом фильме Линча "Голова-ластик" (1977), хотя сам фильм черно-белый, поэтому он может быть другого цвета. Красная комната была диалогом. Чтобы это звучало как можно более странно, актеры произносили свои реплики задом наперед, а затем отснятый материал воспроизводился задом наперед. Майкл Дж. Андерсон, "Человек из другого места", когда был моложе, говорил с друзьями наоборот, поэтому у него это особенно хорошо получалось. Он даже записал урок о том, как говорить задом наперед.

"Твин Пикс" был вдохновлен настоящим убийством Хейзел Дрю в 1908 году

Марк Фрост говорил, что история убийства Лоры Палмер была вдохновлена ​​"кошмарной сказкой на ночь, которую моя бабушка Бетти Кэлхун подбросила мне, когда я был маленьким мальчиком". Тело 20-летней Хейзел Дрю было найдено плавающим в пруду на севере штата Нью-Йорк в июле 1908 года. Чтобы не пустить его в лес по ночам, бабушка Фроста, жившая неподалеку, назвала убийство Дрю "предостережением", "историей о привидениях". Хотя Фрост не был знаком с реальными фактами этого дела, оно до жути похоже на историю Лоры Палмер. Дрю изначально считалась типичной хорошей девочкой, но она жила тайной жизнью. Ее последние известные действия остаются необъяснимыми: она внезапно уволилась с работы домашней прислуги, оставила чемодан с одеждой на вокзале Трои, а затем села на поезд до Олбани. Ее связывали романтические отношения со множеством хитрых пожилых мужчин, и в расследование даже начали проникать оккультные элементы, включая предположения о гипнозе и темной магии.

Была снята фейковая сцена, чтобы скрыть личность убийцы Лоры Палмер от актеров и съемочной группы

Фрост и Линч настолько скрывали, кто убил Лору Палмер, что даже сняли фальшивую сцену, чтобы держать актеров и съемочную группу в неведении. В интервью на фестивале "Твин Пикс" 1993 года Сильва рассказал, что он снимал сцену убийства Мэдди в роли БОБа, Рэй Уайз снимал ее в роли Лиланда Палмера, а Ричард Беймер снимал ее в роли Бенджамина Хорна. "Шерил Ли пришлось убить всех троих; К концу дня она была как разбитая", — объяснил он. Для этого эпизода дубли Сильвы и Уайза были смешаны, но версия Беймера так и не была выпущена. Однако первоначальный план состоял в том, чтобы никогда не раскрывать убийцу. В 1997 году Линч рассказал журналу Rolling Stone: "Этот вопрос не должен был быть решен. Идея заключалась в том, чтобы оно немного отошло на задний план, а на переднем плане было шоу этой недели". Но ABC хотела, чтобы личность убийцы была раскрыта в конце первого сезона. Фрост и Линч сопротивлялись, но телеканал продолжал оказывать давление на создателей, и вполне вероятно, что показ второго сезона был приурочен к "сезону зачисток", когда телеканалы пытаются привлечь большее количество зрителей в попытке повысить свои рекламные расценки.

Ранее Фокус писал о семи культовых фильмах Дэвида Линча.