Єлизавета II дивилася "Твін Пікс": що ми знаємо про містичний хіт Девіда Лінча

Світ прощається з культовим режисером, мабуть, найзагадковішим із тих, хто жив нині. Він займався йогою, щось знав про тонку межу між світом живих і мертвих, людські тіні, а головне — вмів віртуозно розповісти про це.

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17 січня 2025 року від емфіземи легенів помер режисер, який подарував світові "Твін Пікс", "Дюну", "Малхоланд Драйв" та інші шедеври, що стали культовими. Але, мабуть, перше і головне місце в його фільмографії посідає серіал про смерть юної школярки в маленькому містечку. "Хто вбив Лору Палмер?" — був час, коли цим питанням цікавилися буквально всі, включно з королевою Англії.

Розповідаємо про сім невідомих фактів про серіал "Твін Пікс". Про це пише listverse.com.

Королева Єлизавета II відмовилася від приватного шоу Пола Маккартні заради перегляду "Твін Пікс"

Анджело Бадаламенті, композитор музики "Твін Пікс", колись працював із Полом Маккартні в студії Abbey Road і згадує історію, розказану Маккартні про те, як "Твін Пікс" не дозволив йому дати приватне шоу на честь дня народження королеви Єлизавети II. Виступити і сказати: "Ваша Високосте, я так радий, що ви запросили мене допомогти відсвяткувати ваш день народження". Несподівано вона, мабуть, відповіла: "Вибач, але я не можу залишитися. Зараз п'ять хвилин восьмої; Мені потрібно піти наверх і подивитися "Твін Пікс". Однак Маккартні продовжував виступати перед нею кілька разів протягом усієї своєї кар'єри, зокрема на її золотому і діамантовому ювілеях.

Трейлер серіалу "Твін Пікс"

Кайл Маклахлан наслідував Девіда Лінча

Виконання Маклахланом агента Дейла Купера було частково списано з Лінча. "Девід безумовно впливає", — сказав він в інтерв'ю Vulture у 2017 році. "У ньому є точність і співчуття. Він розуміє стан людини. Він може дуже жваво говорити про каву, вишневий пиріг або про щось на кшталт цього, про речі, які йому дійсно подобаються". Ці якості, безумовно, можна застосувати і до Купера. Лінч також вплинув на виконання МакЛахланом дитячого Дугі Джонса в "Поверненні". Коли Дугі кричить "привіт" щоразу, коли він виграє джекпот у казино, Маклаглан спрямовує Лінча: "Це був мій шанс наслідувати Девіда, який теж робить це "Привіт!"

Вбивцю БОБа несподівано запросили зі знімальної групи

Кілер БОБ, якого грає Френк Сільва, — один із найважливіших персонажів у "Твін Пікс", але спочатку його в серіалі не було. Сільва був декоратором пілотного епізоду і, поки він пересував меблі, йому сказали не замикатися, блокуючи двері. Лінч прослуховує цей коментар і каже, що "образ Френка, замкненого в цій кімнаті, сплив у мене в голові". Він запитав Сільву, чи не хоче він зіграти, і зняв сцену, де він присів навпочіпки в кінці ліжка Лори, не знаючи, як цей моторошний кадр впишеться в історію. Пізніше тієї ж ночі вони знімали сцену матері Лори (Грейс Забріскі), кричали, пригадавши щось травмувальне, а оператор сказав, що їм доведеться перезнімати, тому що чиєсь відображення потрапило в дзеркало. Це був Сільва, і Лінч зрозумів, що ця заплутана сцена ідеально поєднується зі сценою, яку він зняв із Сільвою раніше. Інструкція декоратору і випадкова поява на камеру призвели до появи одного з найстрашніших лиходіїв в історії телебачення.

"Твін Пікс" було розширено кількома пов'язаними між собою романами

Світ Твін Пікса було розширено за допомогою книг, кожна з яких додає більше деталей і глибини. У 1990 році вийшов "Таємний щоденник Лори Палмер", написаний Дженніфер Лінч, дочкою Девіда Лінча. Того ж року Скотт Фрост, брат Марка Фроста, опублікував аудіокнигу "Даяна...": Стрічки Твін Пікс про агента Купера. Наступного року було опубліковано ще дві книги: "Автобіографія ФБР". Спеціальний агент Дейл Купер: Моє життя, мої записи, також написана Скоттом Фростом, і "Ласкаво просимо в Твін Пікс: Путівник містом". Приблизно в той самий час, коли "Повернення" вийшло в ефір, були випущені ще дві книги, обидві написані Марком Фростом. "Таємна історія Твін Пікса" заглиблюється в загадкову історію міста, а його продовження, "Твін Пікс: Останнє досьє", заповнює прогалини між другим і третім сезонами.

Зйомки Червоної кімнати

Червона кімната, також відома як "Чорний будиночок", — одна з найдивніших частин Твін Пікса, але один елемент локації має бути знайомий фанатам Лінча. Чорно-білу шевронну підлогу також можна побачити в сюрреалістичному фільмі Лінча "Голова-ластік" (1977), хоча сам фільм чорно-білий, тож він може бути іншого кольору. Червона кімната була діалогом. Щоб це звучало якомога дивніше, актори вимовляли свої репліки задом наперед, а потім відзнятий матеріал відтворювався задом наперед. Майкл Дж. Андерсон, "Людина з іншого місця", коли був молодшим, говорив із друзями навпаки, тому в нього це особливо добре виходило. Він навіть записав урок про те, як говорити задом наперед.

"Твін Пікс" був натхненний справжнім убивством Гейзел Дрю 1908 року

Марк Фрост каже, що історія вбивства Лори Палмер була натхненна "кошмарною казкою на ніч, яку моя бабуся Бетті Келхун підкинула мені, коли я був маленьким хлопчиком". Тіло 20-річної Гейзел Дрю було знайдено плаваючим у ставку на півночі штату Нью-Йорк у липні 1908 року. Щоб не допустити його до лісу ночами, бабуся Фроста, яка жила неподалік, назвала вбивство Дрю "застереженням", "історією про привидів". Хоча Фрост не був знайомий з реальними фактами цієї справи, вона до жаху схожа на історію Лори Палмер. Дрю спочатку вважалася типовою хорошою дівчинкою, але вона жила таємним життям. Її останні відомі дії залишаються незрозумілими: вона раптово звільнилася з роботи домашньої прислуги, залишила валізу з одягом на вокзалі Трої, а потім сіла на поїзд до Олбані. Її пов'язували романтичні стосунки з безліччю хитрих літніх чоловіків, і в розслідування навіть почали проникати окультні елементи, включно з припущеннями про гіпноз і темну магію. Девід Бушмен і Марк Гівенс намагалися розплутати таємниці життя і смерті Дрю, але офіційно справа залишається нерозкритою.

Було знято фейкову сцену, щоб приховати особу вбивці Лори Палмер від акторів і знімальної групи

Фрост і Лінч настільки приховували, хто вбив Лору Палмер, що навіть зняли фальшиву сцену, щоб тримати акторів і знімальну групу в невіданні. В інтерв'ю на фестивалі "Твін Пікс" 1993 року Сільва розповів, що він знімав сцену вбивства Медді в ролі БОБа, Рей Вайз знімав її в ролі Ліланда Палмера, а Річард Беймер знімав її в ролі Бенджаміна Хорна. "Шеріл Лі довелося вбити всіх трьох; До кінця дня вона була як розбита", — пояснив він. Для цього епізоду дублі Сільви і Вайза були змішані, але версія Беймера так і не була випущена. Однак початковий план полягав у тому, щоб ніколи не розкривати вбивцю. У 1997 році Лінч розповів журналу Rolling Stone: "Це питання не мало бути вирішене. Ідея полягала в тому, щоб воно трохи відійшло на задній план, а на передньому плані було шоу цього тижня". Але ABC хотіла, щоб особу вбивці було розкрито наприкінці першого сезону. Фрост і Лінч чинили опір, але телеканал продовжував чинити тиск на творців, і цілком імовірно, що показ другого сезону був приурочений до сезону зачисток, коли телеканали намагаються привернути більшу кількість глядачів у спробі підвищити свої рекламні розцінки.

Раніше Фокус писав про сім культових фільмів Девіда Лінча.