Звезда "Твин Пикс" и бывшая любовь Джонни Деппа изменилась до неузнаваемости (фото)

Шерилин Фенн была одной из самых красивых звезд Голливуда. За последнее время она изменилась и повседневный образ актрисы разочаровал многих поклонников.

Звезда культового криминального телесериала "Твин Пикс", актриса Шерилин Фенн была замечена парацци на улице в Лос-Анджелесе. Одна из самых красивых звезд Голливуда изменилась до неузнаваемости, сообщает Daily Mail.

Благодаря своей роли роли Одри Хорн в сериале Дэвида Линча "Твин Пикс" она добилась известности в кино. Однако новые фотографии Фенн расстроили ее преданных поклонников. 69-летняя Шерелин в мятой майке, широких джинсах с заплатками и принтом, неокрашенными волосами выглядела не очень опрятно, когда она вышла проверить почту.

Известно, что звезда была номинирована на премии "Эмми" и "Золотой глобус" за роль в "Твин Пиксе". В 1992 году вышел фильм-приквел под названием "Твин Пикс: Огонь, иди со мной", а затем был перезапущен на один сезон в 2017 году.

Шерилин Фенн в роли Одри Хорн

Она снялась в таких известных сериалах, как "Друзья", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Девочки Гилмор" и "Бухта Доусона". В 2022 году она снялась в комедийном сериале "Сияющая долина" вместе с Кортни Кокс, Грегом Киннером и Мирой Сорвино, а в 2023 году — в картине "Немая жизнь: история женщины в черном".

Кроме своих ролей в кино, актриса известна своими бурными романами с некоторыми из звезд Голливуда. В 1985 году у Шерилин был короткий роман с Принсом. В том же году на съемках студенческого фильма "Чуваки" она встретила свою настоящую первую любовь — Джонни Деппа. Их роман продолжался более трех лет. Пара даже обручилась, но в конечном итоге звезда "Пиратов Карибского моря" ушел к актрисе Дженнифер Грей. Фенн сложно пережила расставание, а Джонни Деппа всегда называла своей "первой любовью" и "любовью всей жизни".

В 1994 году Шерилин вышла замуж за гитариста и автора песен Тулуза Холлидэя, с которым она познакомилась на съемочной площадке фильма "Три сердца". У пары есть два сына: 31-летний Майлс и 17-летний Кристиан.

Напомним, в сентябре Фокус писал о том, что звезда "Твин Пикс" Кайл Маклахлен украсил обложку глянца и рассказал о своей карьере.