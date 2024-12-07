Зірка "Твін Пікс" і колишня любов Джонні Деппа змінилася до невпізнання (фото)

Шерилін Фенн була однією з найкрасивіших зірок Голлівуду. За останній час вона змінилася і повсякденний образ актриси розчарував багатьох шанувальників.

Зірка культового кримінального телесеріалу "Твін Пікс", акторка Шерилін Фенн була помічена парацці на вулиці в Лос-Анджелесі. Одна з найкрасивіших зірок Голлівуду змінилася до невпізнання, повідомляє Daily Mail.

Завдяки своїй ролі ролі Одрі Хорн у серіалі Девіда Лінча "Твін Пікс" вона домоглася популярності в кіно. Однак нові фотографії Фенн засмутили її відданих шанувальників. 69-річна Шерелін у м'ятій майці, широких джинсах із латками та принтом, нефарбованим волоссям мала не дуже охайний вигляд, коли вона вийшла перевірити пошту.

Відомо, що зірка була номінована на премії "Еммі" і "Золотий глобус" за роль у "Твін Піксі". У 1992 році вийшов фільм-приквел під назвою "Твін Пікс: Вогонь, іди зі мною", а потім його перезапустили на один сезон у 2017 році.

Шерилін Фенн у ролі Одрі Хорн

Вона знялася в таких відомих серіалах, як "Друзі", "Закон і порядок: Спеціальний корпус", "Дівчата Гілмор" і "Бухта Доусона". У 2022 році вона знялася в комедійному серіалі "Сяйлива долина" разом із Кортні Кокс, Грегом Кіннером і Мірою Сорвіно, а у 2023 році — в картині "Німе життя: історія жінки в чорному".

Крім своїх ролей у кіно, актриса відома своїми бурхливими романами з деякими із зірок Голлівуду. У 1985 році у Шерилін був короткий роман із Прінсом. Того ж року на зйомках студентського фільму "Чуваки" вона зустріла своє справжнє перше кохання — Джонні Деппа. Їхній роман тривав понад три роки. Пара навіть заручилася, але зрештою зірка "Піратів Карибського моря" пішов до актриси Дженніфер Грей. Фенн складно пережила розставання, а Джонні Деппа завжди називала своїм "першим коханням" і "коханням усього життя".

У 1994 році Шерилін вийшла заміж за гітариста і автора пісень Тулуза Голлідея, з яким вона познайомилася на знімальному майданчику фільму "Три серця". У пари є два сини: 31-річний Майлс і 17-річний Крістіан.

Нагадаємо, у вересні Фокус писав про те, що зірка "Твін Пікс" Кайл Маклахлен прикрасив обкладинку глянцю і розповів про свою кар'єру.