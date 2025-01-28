Як створювався монстр: цікаві факти про боді-хоррор "Субстанція" (відео, фото)

Бутафорська кров, лякаюче натуральні манекени і багатогодинний грим допомогли створити по-справжньому моторошний фільм, який одні вважають огидним, інші захоплюються, але нікого він не залишив байдужим.

Related video

Франко-британсько-американський боді-хоррор режисерки і сценаристки Коралі Фаржа "Субстанція" не тільки вразив навіть бувалих глядачів своїми візуальними ефектами й огидними зображеннями жіночого тіла, а й приніс виконавиці головної ролі Демі Мур "Золотий глобус", а також першу за 46 років у кар'єрі номінацію на "Оскар". Що стоїть за картиною, як створювався монстр на прізвисько Монстро Елізасу (Monstro Elisasue) та інші цікаві факти розповіло видання The Independent.

"Субстанція" розповідає про Елізабет Спаркл (Демі Мур), телеведучу і колишню акторку, яку в день її 50-річчя звільняють з телебачення. Вона відчайдушно чіпляється за молодість і заради цього вживає таємничу речовину, щоб зберегти свою красу та пружне тіло. Однак експерименти з природою в спробах обдурити старість обертаються жахливою розв'язкою.

У картині багато крові, потворності та інших сцен не для людей зі слабкими нервами. Над тим, щоб справити враження й отримати номінацію на "Оскара" в категорії "Найкращий грим і зачіски", провідний художник зі спецефектів і гриму П'єр Олів'є Персен виклався на 1000%, керуючи командою з 15 осіб. Протягом 11 місяців вони працювали над процесом втілення найнеймовірніших ідей Фаржа. Результатом стали сцени, які вивели фільм на безпрецедентний рівень і принесли йому визнання та нагороди.

Трейлер фільму "Субстанція"

Гримування по 4-5 годин

Щоб створити правдоподібний образ на екрані, Демі Мур просиджувала чимало часу в кріслі, поки команда чаклувала над її зовнішністю.

"Демі була як найкраща подруга, яку тільки можна мати з точки зору професійного візажиста. Її макіяж займав у середньому 4-5 годин, і вона могла перебувати в кріслі до шести або семи годин. Але вона була неперевершеним професіоналом, вона не прокручувала свій телефон годинами або не просила перерви кожні 15 хвилин, як це роблять деякі люди. У неї на колінах був її маленький собака, чихуахуа, і все", — розповів П'єр журналістам.

Сцена "народження" двійника

Однією з найстрашніших сцен фільму є народження Спаркл її молодшого двійника, Сью (яку грає Маргарет Куеллі), коли її шкіра розтріскується по всьому хребту. Потім дублер зашиває довгу рану на тулубі, і глядачі бачать крупним планом, як голка пронизує плоть, у поєднанні з соковитими звуковими ефектами.

"Ми були, як діти в кондитерській. Мені дуже сподобалося робити ефект розриву спини", – каже художник з гриму. Щоб ефект був якомога правдоподібнішим, він використовував суміш м'якого пристосування і спеціального силікону для країв рани, щоб домогтися її щільного вигляду, з особливою формою пластику, через яку проколювалася голка.

Створення монстра

Монстро Елізасу – це гротескне злиття персонажів Мур і Куеллі, результат того, що їхні одержимості зайшли занадто далеко. Дизайни Персіна для чудовиська з жіночими грудьми, волоссям, що стирчить, зубами і обличчям Мур у момент крику, яке стирчить з його спини, були натхненні Людиною-слоном.

Монстро Елізасу Фото: Mubi

"Костюм носила дублерка, вона була гімнасткою, але їй було дуже важко. Він був не таким важким, як здається, тому що в нього були підтяжки, щоб утримувати різні частини. Тож насправді він був доволі порожнім. Ми використовували Маргарет для крупного плану її ока, тому що режисерка хотіла, щоб сцена мала трагічну якість", — продовжує гример.

Що стосується обличчя Мур, яке застрягло в плоті істоти в постійному крику, Персін каже, що Коралі вписала візуальний образ у сценарій як такий, що не підлягає обговоренню.

Тепер Персін зберігає тіло Монстро в підвалі своєї майстерні і каже, що воно пахне так само їдко, як і на знімальному майданчику, — хімікатами і латексом.

"Насправді, жахливий запах", — підкреслив він.

20 тисяч літрів крові

У кульмінаційній сцені пожежний шланг обливає масовку 20 000 літрів підробленої крові після того, як голова Монстро Елісасу вибухає на сцені.

"Це була ідея Коралі. Коли ми зробили установку для крові, вона була досить потужною, але вона сказала: "Я хочу, щоб вона була вдвічі потужнішою"", — розкрив секрет П'єр.

Картина з бюджетом у $17 млн зібрала в прокаті понад $76 млн. Критики сказали своє слово з приводу дуже неоднозначного фільму.

Раніше Фокус писав, як гонитва за вічною молодістю закінчується крахом.