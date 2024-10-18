Шокирующий боди-хоррор "Субстанция" с Деми Мур: как погоня за вечной молодостью заканчивается крахом

На экраны Украины вышел фильм "Субстанция", вызвавший бурную реакцию зрителей, недовольных его натурализмом, однако в этом заключен тайный смысл картины.

Related video

Боди-хоррор французской режиссерки Корали Фаржа "Субстанция" с Деми Мур получил в этому году в Каннах приз за сценарий. На Rotten Tomatoes картина отхватила 91% от критиков и 72% — от зрителей. Фокус сделал обзор западной прессы, где усредненное мнение такое: "Субстанция" хватает за горло и не отпускает более двух часов нагнетающего, безвкусного, кровавого, сбивающего с толку безумия. Но безумия ли? Или это осознанный сатирический ход Корали Фаржа? Большинство рецензентов ругает ленту за натуралистичность концовки, но в ней-то вся соль картины. Американо-британский фильм глубже, чем кажется на первый взгляд. Что касается Деми Мур – номинация на "Оскар" этой ролью ей обеспечена.

По сюжету, стареющая актриса и телезвезда аэробики Элизабет Спаркл (Деми Мур) отмечает 50-летие. У нее огромный пентхаус, обставленный в ультрасовременном ключе: плазмы, зеркала, футуристическая мебель. Ни растений, ни животных. Звезда живет одна: ей достаточно любви фанатов. Однако Харви, ее шеф на ТВ, которого играет Деннис Куэйд (имя Харви намекает на одного известного продюсера, имя которого связано с мировым секс-скандалом) требует ее увольнения, поскольку в "этом возрасте она никому не нужна". Элизабет получает букет роз и пинок под зад.

Героиня Деми Мур все больше ненавидит стареющую себя

Раздвоение

Женщина обследовалась в клинике: здоровье в порядке, но красоту не вернуть. Однако подпольные врачи предлагают телезвезде вернуть молодость. В результате технологических манипуляций из Элизабет, как из матрицы, получают ее "обновленную" версию. По итогу генетического эксперимента получаем двух женщин: старую версию Элизабет и новую – молодую красотку по имени Сью (Маргарет Куолли). Сью – это сокращенно от "субстанция", сущность, то бишь.

Условия совместного существования таковы: пока одна семь дней, другая дома – в специальной комнатке лежит без сознания. Потом – меняются. Питание специальными лекарствами – на двоих. Молодая версия обязана каждый день вкалывать себе сыворотку-стабилизатор из тела "матрицы". Они как бы одно целое. Но только физиологически. В жизни это — две отдельных эгоистки.

Сью завоевывает мир

Ягодицы — в центре внимания

В шоу аэробики Элизабет главную героиню быстро заменяют на Сью. Это производит фурор, как среди зрителей, так и среди теленачальства. В кадре постоянно мы видим совершенные ягодицы Сью, нам намекают, что задница — и есть основной смысловой центр ее существа. Все максимально сексуализировано: в кадрах мы постоянно видим десятки женских ягодиц и крупные планы "звезды".

У Харви при виде девушки горят глаза, шеф вожделеет, но свое возбуждение трансформирует в деловое русло: рейтинги шоу со Сью взлетели. При этом, несмотря на вычурную одежду, он постоянно курит и выглядит не свежо, но в его случае все это по барабану: он же тут главный. В его лице показаны типы, которые подбрасывают огонь в женские фобии, связанные со старением. Харви показан мерзко-смешным, его часто снимают здесь, используя эффект "рыбьего глаза".

Гротескный шеф Харви

А дальше все просто: две эгоистки не могут поделить препараты, дающие энергию. Сью перетягивает одеяло на себя – ей хочется бухать-гулять, блистать в свете софитов. Элизабет в отместку начинает жрать все подряд: тяжело десятилетиями сидеть на диете. Между дамами разворачивается война – с безобразными подробностями. Однако Элизабет не может убить Сью из-за тщеславия – она хочет продолжать карьеру: даже при помощи чужих длинных ног и совершенной задницы.

Ваш выход, чудовище!

Не буду больше сливать подробности сюжета – там зреет главная интрига фильма, но зрителей (и, особенно, зрительниц) шокировал кровавый финал, связанный с появлением монстра. Однако немногие обратили внимание, что монстр выходит на сцену под известную симфоническую поэму немецкого композитора Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра" (1896), посвященную одноименной книге о сверхчеловеке философа Фридриха Ницше (у нас эту мелодию знают по музыкальной заставке передачи "Что? Где? Когда?").

Кто такой сверхчеловек? Это лишенный сопереживания человек-хищник, который идет к своей цели по трупам. Для Ницше таким образцом был, например, Наполеон. В XX веке появилось множество "сверхчеловеков" – тех, кто шел к своей цели, не считаясь со средствами, к примеру, разные исторические личности, от Ленина до Гитлера. Фашистская идеология, кстати, напрямую взяла себе тезисы Ницше о сверхчеловеке. Что касается кино, то этот персонаж трансформировался там в образы суперменов разного толка. Особенно популярен американский вариант с лозунгом: "Ты – или супермен, или никто!"

Долой суперменов!

Фильм "Бойцовский клуб" (1999) Дэвида Финчера, только что отметивший свое 25-летие, в главном герое-обывателе Рассказчике (Эдвард Нортон) будит сверхчеловека Тайлера (Брэд Питт), который в результате "борется" с системой корпораций, взрывая небоскребы. В финале "Клуба", где выясняется что обыватель и супермен, Рассказчик и Тайлер физически одно лицо, они начинают отчаянно драться между собой. До смешного этот эпизод накладывается на то, что происходит в картине "Субстанция": только колотят друг друга две супервумен. Почему такой конфликт неизбежен?

Потому, что супермен – это агрессивный эгоист без признаков сострадания, как писал Ницше: "Падающего – толкни". В конкурентной борьбе он уничтожает всех.

Однако даже в "мужской" версии супермена – "Бойцовском клубе" – Тайлер не лишен романтики. А режиссер Корали Фаржа уничтожает эту романтику на корню. Она хочет, чтобы мы увидели, что при внешней привлекательности образа суперчеловека – внутри это чудовище. Почему его кровью перепачканы все в картине? Потому, что мы все влюбились в это существо уже давно и аплодируем ему во всех фильмах. Фаржа решила в гротескно-сатирической форме разрушить культ супермена.

Она одна такая? В фильме этого года "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" австралийского классика Джорджа Миллера с чудесной Аней Тейлор-Джой (о чем писал Фокус) – то же самое. В финале ленты Фуриоса тело еще живого супермена, диктатора Дементуса (в исполнении Криса Хемсворта) приспособила питать персиковое дерево. Персик — символ миролюбия. Идеология фильма сводится к тому, что супермены-воители задолбали всех своими изнуряющими разборками – уже одна Пустошь кругом. И пора обустраивать мирный оазис в этой пустыне! Коммерчески картина Миллера провалилась в прокате при том, что на всех ресурсах у нее высочайшие оценки: в среднем 90 из 100.

Думаю, "Субстанция" тоже не сорвет банк, но посыл фильма будет услышан: сверхчеловек, в данном случае супервумен – все разрушает вокруг себя и внутри. Хотя шанс у Элизабет был. Ее звал на свидание немолодой приятный поклонник, но ее комплексы, связанные с культом тела, не позволили этой встрече состояться. Поскольку этого свидания не случилось, мы так ничего и не узнали о главной героине: кто ее родители, чем она увлекалась, каков ее характер? Режиссер специально концентрируется только на внешней стороне жизни персонажей, поскольку в показанном обществе их внутренний мир никого не волнует.

Маргарет Куолли, Корали Фаржа и Деми Мур на фестивале в Торонто

Все устали от "сверхлюдей", хотелось бы побольше историй – о просто людях. Нормальных. Любящих кого-то еще, кроме себя. Две современные талантливые ленты с похожим посылом – уже тенденция. А Деми Мур за эту непростую роль точно "светит" "Оскар": актриса создала образ-символ.