Сын актера Кристофера Рива рассказал, продолжит ли дело своего отца в Голливуде

Уилл Рив работает корреспондентом и вполне доволен своей профессией. Окружающие отмечают, что среди всех детей покойного актера он болььше всх похож на отца.

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32-летний сын легендарного актера Кристофера Рива, Уилл Рив, который работает корреспондентом в ABC News и Good Morning America, признался, что ему очень нравится его профессия, и он не заинтересован в том, чтобы повторить путь отца в Голливуде. Об этом молодой человек, точная копия своего знаменитого родителя, рассказал People на красной дорожке нью-йоркской премьеры нового документального фильма "Супер/Человек: История Кристофера Рива".

"Мне нравится моя работа корреспондента в ABC News. Думаю, мне, может быть, нравится выступать. Но я не знаю, хорош ли я в актерстве", – признался он.

Уилл Рив

По его словам, Дэвид Коренсвет, который сыграет главную роль в предстоящем фильме о Супермене, – хороший выбор. Картина, где играет Коренсвет, известный по сериалу "Политик" и фильму "Смерчи", должна выйти на экраны в 2025-м.

Дэвид – третий актер после Кристофера Рива, который сыграет Супермена на большом экране, после Брэндона Рута и Генри Кавилла.

Документальный фильм "Супер/Человек: История Кристофера Рива" охватывает первые дни Кристофера в Нью-Йорке как начинающего актера, с его лучшим другом Робином Уильямсом вплоть до трагического несчастного случая во время участия в конном соревновании в Калпеппере, штат Вирджиния, в 1995 году и последовавших за этим событий.

Документальный фильм о Риве рассказывает историю его жизни

Затем история фокусируется на его параличе из-за падения с лошади и влиянии на его жизнь с женой Даной Рив, на которой он женился за три года до несчастного случая. Актер был парализован ниже плеч, не дышал самостоятельно и говорил при помощи встроенного в трахею аппарата.

Кристофер Рив девять лет провел в инвалидном кресле

Дана, мать Уилла, стала основным опекуном Кристофера в 1995 году, вплоть до его смерти в октябре 2004 года.

После несчастного случая актер лоббировал исследования травм позвоночника, включая исследования эмбриональных стволовых клеток человека, и улучшение страхового покрытия для людей с ограниченными возможностями. Его правозащитная деятельность включала руководство Фондом Кристофера и Даны Рив и соучредительство исследовательского центра Рив-Ирвин.

Все трое детей Рива входят в совет директоров этого фонда.

Дети Кристофера и Даны Рив: Мэттью, Александра и Уилл

В 2005 году, через 10 месяцев после смерти Кристофера, у Даны диагностировали рак легких. Она умерла в марте 2006 года в возрасте 44 лет, пережив мужа всего на 17 месяцев.

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