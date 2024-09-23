Син актора Крістофера Ріва розповів, чи продовжить справу свого батька в Голлівуді

Вілл Рів працює кореспондентом і цілком задоволений своєю професією. Серед усіх дітей покійного актора він найбільше схожий на батька.

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32-річний син легендарного актора Крістофера Ріва, Вілл Рів, який працює кореспондентом в ABC News і Good Morning America, зізнався, що йому дуже подобається його професія, і він не зацікавлений у тому, щоб повторити шлях батька в Голлівуді. Про це молодий чоловік, точна копія свого знаменитого батька, розповів People на червоній доріжці нью-йоркської прем'єри нового документального фільму "Супер/Людина: Історія Крістофера Ріва".

"Мені подобається моя робота кореспондента в ABC News. Думаю, мені, можливо, подобається виступати. Але я не знаю, чи хороший я в акторстві", — зізнався він.

Вілл Рів

За його словами, Девід Коренсвет, який зіграє головну роль у майбутньому фільмі про Супермена, — хороший вибір. Картина, де грає Коренсвет, відомий за серіалом "Політик" і фільмом "Смерчі", має вийти на екрани 2025-го.

Девід — третій актор після Крістофера Ріва, який зіграє Супермена на великому екрані, після Брендона Рута і Генрі Кавілла.

Документальний фільм "Супер/Людина: Історія Крістофера Ріва" охоплює перші дні Крістофера в Нью-Йорку як актора-початківця, з його найкращим другом Робіном Вільямсом аж до трагічного нещасного випадку під час участі в кінному змаганні в Калпеппері, штат Вірджинія, в 1995 році та подій, які сталися за цим.

Документальний фільм про Ріву розповідає історію його життя

Потім історія фокусується на його паралічі через падіння з коня і вплив на його життя з дружиною Даною Рів, з якою він одружився за три роки до нещасного випадку. Актор був паралізований нижче плечей, не дихав самостійно і говорив за допомогою вбудованого в трахею апарату.

Крістофер Рів дев'ять років провів в інвалідному кріслі

Дана, мати Вілла, стала основною опікункою Крістофера 1995 року аж до його смерті в жовтні 2004-го.

Після нещасного випадку актор лобіював дослідження травм хребта, включно з дослідженнями ембріональних стовбурових клітин людини, і поліпшення страхового покриття для людей із обмеженими можливостями. Його правозахисна діяльність охоплювала керівництво Фондом Крістофера і Дани Рів і співзасновництво дослідницького центру Рів-Ірвін.

Усі троє дітей Ріва входять до ради директорів цього фонду.

Діти Крістофера і Дани Рів: Меттью, Александра і Вілл

У 2005 році, через 10 місяців після смерті Крістофера, у Дани діагностували рак легенів. Вона померла в березні 2006 року у віці 44 років, переживши чоловіка лише на 17 місяців.

Раніше Фокус писав, що схожий на Супермена чоловік випадково став супергероєм у костюмі.