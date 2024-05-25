В чем секрет "Фуриосы". Как девочка-принцесса Аня Тейлор-Джой стала воительницей "Безумного Макса"

Постапокалипсический боевик "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" вышел на экраны Украины, произведя сильное впечатление.

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"Фуриосу: Хроники Безумного Макса" 79-летний Джордж Миллер представил недавно в Каннах. И это уместно, потому что австралийский классик экшена объединяет в себе несочетаемое: массовое авторское кино. Новая картина рассказывает о детстве и юности воительницы Фуриосы, которую в картине 2015 года сыграла Шарлиз Терон. В новом фильме эту роль исполнила большеглазая и обворожительная Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы", "Дюна-2"). Фокус считает, что картина получилась мощнее предыдущей, она вызывает реальный восторг, а внутри этого боевика о войне заложена идея мира, которая близка сейчас каждому.

Миллер задачу выполнил

Частично это связано с личностью Ани Тейлор-Джой. Шарлиз Терон была такая вумен-бой (чтобы не сказать "баба"). Аня – всегда очаровательная и хрупкая женщина, что с ней ни делай. Как я понимаю, это и была главная задача Миллера – как ее убедительно сделать опасной? Он добился этого через бесстрашие и изобретательность главной героини.

Она, к примеру, подстригла волосы, а потом прикрепила их к себе в виде парика. Когда потенциальный накачанный насильник схватил девочку за волосы, у тупого чудовища в руке остался только пучок ее волос. Сработал принцип хвоста ящерицы. Что касается храбрости, то она бесстрашно работала с техникой на безумной высоте – там где гибли взрослые мужчины. Трюки от Фуриосы продолжались и когда она повзрослела и была уже непосредственно в облике Ани Тейлор-Джой. Героиню показывали в возрасте с 9 до 26 лет.

Фуриоса – опасный воин и хрупкая, очаровательная девушка одновременно

По сюжету девочка-принцесса Фуриоса живет посреди пустыни в оазисе под названием Зеленые земли. Ее пестуют суровые амазонки, которые на этом лоскутке зелени установили матриархат. В первых кадрах Фуриоса срывает сочный большой персик, который будет играть ключевую символическую роль в концовке фильма. Но тут бандиты на байкерах – Красная сила – похищают юную красотку. Вообще-то они должны были привести сюда всю банду своего лидера Дементуса с красной бородой (Крис Хемсворт), но украли только девчонку и забыли, где точно в Пустоши это место. Ясно, что с мозгами у этой кочующей братии — так себе. За ними бросится с оружием мать принцессы, которая погибнет, выручая свою малышку. Теперь для Фуриосы основная цель – месть длинноволосому, харизматичному злодею Дементусу.

Имперцы и анархисты

Дементус — синтез викинга, римского императора и Чингисхана. Но душа у него — анархическая. В начале ленты он ездит на колеснице, запряженной тремя мотоциклами, а позднее будет пилотировать шестиколесный монстр-трак, который перескакивает через небольшие горы – на раз-два.

Дементус – глава Красных байкеров – со свитой

Вообще дизайн (в том числе автомобилей) и костюмы в фильме – высший пилотаж.

Зачем-то Дементус придумал, что хочет эту девочку сделать своей наследницей. Трогательная деталь: он пытался всучить ей плюшевого маленького медвежонка. Наверное, это игрушка его погибшей дочери? О трагедии с его семьей сообщалось вскользь. Но девочка демонстративно роняет мишку на землю, не принимая подарков от убийцы матери.

Красные рокеры окружают Цитатель. Дементус обращается к ним с большой помпой через эстрадный микрофон. Он обещает им демократию и помилование, если они отдадут ему "лидеров – ваших кровопийц". Дементус – воплощение идеологии анархизма. Однако глава Цитадели — имперец Бессмертный Джо (Лейчи Халм) – в страшной черепоподобной маске с какой-то подпиткой кислородом (привет Дарту Вейдеру! ) и пестрой свитой – смеется над ним и демонстрирует высокий уровень подготовки своих бойцов. Сами бойцы внешне: смесь татуированных зомби — с аборигенами.

Бессмертный Джо – лидер Цитадели – со своей свитой

Красные байкеры захватят Бензогород и вышлют свои условия мира Цитадели. Бессмертный Джо потребует Фуриосу себе – для пополнения рядов его жен – достойных продолжательниц рода аристократии. Анархист Дементус отдаст девочку, забрав мишку. Выросшая Фуриоса продолжает вынашивать план мести.

Девочка с персиком

Лично я не вижу у фильма Миллера недостатков.

Красиво будет разыграна карта конфликта, где участвует Цитадель, Бензиновый город и Пулевая база. Между этими тремя точками мотается Транспортный боевой конвой во главе с Джеком (Том Берк), осуществляя обмен топливом и продуктами. Придумана масса остроумных трюков — с учетом экзотических декораций.

Миллер ввел любопытный символический ряд. Главная героиня ест персик в начале и в конце ленты, употребив на его рост (в финале) агрессию своих врагов (подробности в кино!). А персик — это символ миролюбия, женского очарования, мягкости и чистоты. То есть, идеология фильма сводится к тому, что мужчины задолбали своими изнуряющими войнами и разборками и только женщины способны принести Пустоши мир и обустроить ее таким образом, чтобы здесь продолжалась нормальная жизнь.

К микроскопическим недостаткам ленты можно отнести, что любовная линия Фуриоса-Джек – уж очень коротка. Однако эффектна и драматична. Главное, что картина затягивает в себя, как воронку: невозможно оторваться. И даже хочется ее пересмотреть: там огромное количество ярких деталей. Так, что $230 млн бюджета потрачены по делу. Одних транспортных средств – 145 видов. А уж сколько мотоциклов – и не сосчитаешь!

В боевике "Фуриоса" зашифровано немало символов

Понравится картина всем – и тем, кто любит аттракционы и тем, кто ожидает более глубокий фильм – с нетривиальной идеей. На мой взгляд, основная идея скрывается в самой что ни на есть воительнице – Фуриосе – это идея мира. Только женственная Аня Тейлор-Джой и смогла бы воплотить ее в себе.