У чому секрет "Фуріоси". Як дівчинка-принцеса Аня Тейлор-Джой стала войовницею "Божевільного Макса"

Постапокаліптичний бойовик "Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса" вийшов на екрани України, справивши сильне враження.

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"Фуріосу: Хроніки Божевільного Макса" 79-річний Джордж Міллер презентував нещодавно в Каннах. І це доречно, бо австралійський класик екшену поєднує в собі непоєднуване: масове авторське кіно. Нова картина розповідає про дитинство і юність войовниці Фуріоси, яку в картині 2015 року зіграла Шарліз Терон. У новому фільмі цю роль виконала великоока і чарівна Аня Тейлор-Джой ("Хід королеви", "Дюна-2"). Фокус вважає, що картина вийшла потужнішою за попередню, вона викликає реальний захват, а всередині цього бойовика про війну закладена ідея миру, яка близька зараз кожному.

Міллер завдання виконав

Частково це пов'язано з особистістю Ані Тейлор-Джой. Шарліз Терон була така вумен-бой (щоб не сказати "баба"). Аня — завжди чарівна і тендітна жінка, що з нею не роби. Як я розумію, це і було головне завдання Міллера — як її переконливо зробити небезпечною? Він домігся цього через безстрашність і винахідливість головної героїні.

Вона, наприклад, підстригла волосся, а потім прикріпила його до себе у вигляді перуки. Коли потенційний накачаний ґвалтівник схопив дівчинку за волосся, у тупого чудовиська в руці залишився тільки пучок її волосся. Спрацював принцип хвоста ящірки. Щодо хоробрості, то вона безстрашно працювала з технікою на шаленій висоті — там де гинули дорослі чоловіки. Трюки від Фуріоси тривали і коли вона подорослішала і була вже безпосередньо в образі Ані Тейлор-Джой. Героїню показували у віці з 9 до 26 років.

Фуріоса — небезпечний воїн і тендітна, чарівна дівчина одночасно

За сюжетом дівчинка-принцеса Фуріоса живе посеред пустелі в оазисі під назвою Зелені землі. Її пестують суворі амазонки, які на цьому клаптику зелені встановили матріархат. У перших кадрах Фуріоса зриває соковитий великий персик, який відіграватиме ключову символічну роль у кінцівці фільму. Але тут бандити на байкерах — Червона сила — викрадають юну красуню. Взагалі-то вони мали привести сюди всю банду свого лідера Дементуса з червоною бородою (Кріс Гемсворт), але вкрали тільки дівчину і забули, де саме в Пустці це місце. Зрозуміло, що з мізками у цієї кочової братії — так собі. За ними кинеться зі зброєю мати принцеси, яка загине, виручаючи свою дитину. Тепер для Фуріоси основна мета — помста довговолосому, харизматичному лиходієві Дементусу.

Імперці та анархісти

Дементус — синтез вікінга, римського імператора і Чингісхана. Але душа в нього — анархічна. На початку стрічки він їздить на колісниці, запряженій трьома мотоциклами, а пізніше пілотуватиме шестиколісний монстр-трак, який перескакує через невеликі гори — на раз-два.

Дементус — голова Червоних байкерів — зі свитою

Взагалі дизайн (зокрема автомобілів) і костюми у фільмі — вищий пілотаж.

Навіщось Дементус придумав, що хоче цю дівчинку зробити своєю спадкоємицею. Зворушлива деталь: він намагався всучити їй плюшевого маленького ведмедика. Напевно, це іграшка його загиблої доньки? Про трагедію з його сім'єю повідомлялося побіжно. Але дівчинка демонстративно впускає ведмедика на землю, не приймаючи подарунків від убивці матері.

Червоні рокери оточують Цитатель. Дементус звертається до них із великою помпою через естрадний мікрофон. Він обіцяє їм демократію і помилування, якщо вони віддадуть йому "лідерів — ваших кровопивць". Дементус — втілення ідеології анархізму. Однак очільник Цитаделі — імперець Безсмертний Джо (Лейчі Халм) — у страшній черепоподобній масці з якимось підживленням киснем (привіт Дарту Вейдеру!) і строкатим почтом — сміється над ним і демонструє високий рівень підготовки своїх бійців. Самі бійці зовні: суміш татуйованих зомбі — з аборигенами.

Безсмертний Джо — лідер Цитаделі — зі своєю свитою

Червоні байкери захоплять Бензоград і вишлють свої умови миру Цитаделі. Безсмертний Джо вимагатиме Фуріосу собі — для поповнення лав його дружин — гідних продовжувачок роду аристократії. Анархіст Дементус віддасть дівчинку, забравши ведмедика. Виросла Фуріоса продовжує виношувати план помсти.

Дівчинка з персиком

Особисто я не бачу у фільму Міллера недоліків.

Красиво буде розіграна карта конфлікту, де бере участь Цитадель, Бензинове місто і Кульова база. Між цими трьома точками мотається Транспортний бойовий конвой на чолі з Джеком (Том Берк), здійснюючи обмін паливом і продуктами. Придумано безліч дотепних трюків — з урахуванням екзотичних декорацій.

Міллер ввів цікавий символічний ряд. Головна героїня їсть персик на початку і наприкінці стрічки, вживши на його зростання (у фіналі) агресію своїх ворогів (подробиці в кіно!). А персик — це символ миролюбності, жіночої чарівності, м'якості та чистоти. Тобто, ідеологія фільму зводиться до того, що чоловіки задовбали своїми виснажливими війнами і розбірками, і тільки жінки здатні принести Пустці мир і облаштувати її таким чином, щоб тут тривало нормальне життя.

До мікроскопічних недоліків стрічки можна зарахувати, що любовна лінія Фуріоса-Джек — аж надто коротка. Однак ефектна і драматична. Головне, що картина затягує в себе, як вирву: неможливо відірватися. І навіть хочеться її переглянути: там величезна кількість яскравих деталей. Так, що $230 млн бюджету витрачено у справі. Одних транспортних засобів — 145 видів. А вже скільки мотоциклів — і не порахуєш!

У бойовику "Фуріоса" зашифровано чимало символів

Сподобається картина всім — і тим, хто полюбляє атракціони, і тим, хто очікує на глибший фільм — з нетривіальною ідеєю. На мій погляд, основна ідея ховається в самій що ні на є войовниці — Фуріосі — це ідея миру. Тільки жіночна Аня Тейлор-Джой і змогла б втілити її в собі.