Вагітна Жизель Бюндхен знялася в рекламі коштовностей (відео, фото)

Після розлучення з Томом Бреді Жизель з головою поринула в роботу, повернувшись у моду після перерви, присвяченої сім'ї. Зараз вона не тільки затребувана супермодель, а й кохана жінка.

44-річна бразильська супермодель стала обличчям нової колекції прикрас латиноамериканської компанії Vivara. Відповідні фото з'явилися на сайті ювелірного дому, а відео зі зйомок розлетілися мережею.

Знаменитість демонструє перлинні та дорогоцінні прикраси компанії.

На деяких знімках вагітна зірка була помічена з оголеним животом у чорному топі, а її світле волосся спадало на плечі. Колишня дружина актора Тома Бреді вміло приховала будь-які ознаки того, що вагітна, адже вона чекає на третю дитину, батьком якої є її новий бойфренд Хоакім Валенте.

Відомо, що супермодель хотіла зберегти свою вагітність "у таємниці" якомога довше. Однак ховати очевидне стає дедалі складніше.

"Вона отримала багато позитивних повідомлень і привітань. Але Жизель хотіла зберегти це в таємниці якомога довше, і це стало для неї складним завданням", — розповіло журналістам People джерело з оточення зірки.

Інформатор також зазначив, що колишня супермодель "завжди неймовірно дбала про себе" і що вона та її новий партнер "раді цій новій главі у своєму житті та з нетерпінням чекають на створення мирного і люблячого середовища для всієї родини".

Жизель, яка має 14-річного Бенджаміна та 11-річну Вівіан від Тома Бреді, зустрічається з інструктором з джиу-джитсу з червня 2023 року. З Бреді Бюндхен була одружена з 2009 по 2022 рік і важко переживала розлучення, проте зараз щаслива з Жоакімом.

"Вона впевнена в собі і щаслива, і так зайнята своїм життям, що у неї немає часу зациклюватися на негативі", — кажуть друзі пари. За їхніми словами, це той випадок, коли дружба поступово переросла в кохання, і бразилійка не хотіла сурмити про це всьому світу.

"Вона дуже потайлива в цьому питанні і хотіла зберегти це в таємниці, доки вони не впізнають одне одного", — кажуть близькі до моделі люди.

Зараз Жизель перебуває приблизно на шостому місяці вагітності.

Раніше Фокус писав, що в січні цього року у супермоделі померла мама.