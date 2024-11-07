Беременная Жизель Бюндхен снялась в рекламе драгоценностей (видео, фото)

После развода с Томом Брэди Жизель с головой окунулась в работу, вернувшись в моду после перерыва, посвященного семье. Сейчас она не только востребованная супермодель, но и любимая женщина.

44-летняя бразильская супермодель стала лицом новой коллекции украшений латиноамериканской компании Vivara. Соответствующие фото появились на сайте ювелирного дома, а видео со съемок разлетелись по сети.

Знаменитость демонстрирует жемчужные и драгоценные украшения компании.

На некоторых снимках беременная звезда была замечена с обнаженным животом в черном топе, а ее светлые волосы спадали на плечи. Бывшая жена актера Тома Брэди умело скрыла любые признаки того, что беременна, ведь она ждет третьего ребенка, отцом которого является ее новый бойфренд Хоаким Валенте.

Известно, что супермодель хотела сохранить свою беременность "в тайне" как можно дольше. Однако прятать очевидное становится все сложнее.

"Она получила много позитивных сообщений и поздравлений. Но Жизель хотела сохранить это в тайне как можно дольше, и это стало для нее сложной задачей", – рассказал журналистам People источник из окружения звезды.

Информатор также отметил, что бывшая супермодель "всегда невероятно заботилась о себе" и что она и ее новый партнер "рады этой новой главе в своей жизни и с нетерпением ждут создания мирной и любящей обстановки для всей семьи".

Жизель, у которой есть 14-летний Бенджамин и 11-летняя Вивиан от Тома Брэди, встречается с инструктором по джиу-джитсу с июня 2023 года. С Брэди Бюндхен была в браке с 2009 по 2022 год и тяжело переживала развод, однако сейчас счастлива с Жоакимом.

"Она уверена в себе и счастлива, и так занята своей жизнью, что у нее нет времени зацикливаться на негативе", – говорят друзья пары. По их словам, это тот случай, когда дружба постепенно переросла в любовь, и бразильянка не хотела трубить об этом всему миру.

"Она очень скрытна в этом вопросе и хотела сохранить это в тайне, пока они не узнают друг друга", – говорят близкие к модели люди.

Сейчас Жизель находится примерно на шестом месяце беременности.

Ранее Фокус писал, что в январе этого года у супермодели умерла мама.