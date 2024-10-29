44-летняя супермодель Жизель Бюндхен станет мамой в третий раз (фото)

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Жизель Бюндхен снова готовится стать мамой. Для ее 37-летнего бойфренда будущий малыш станет первенцем.

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Бразильская супермодель, актриса и писательница Жизель Бюндхен ждет ребенка от своего бойфренда, тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте, сообщает TMZ.

44-летняя звезда мировых подиумов уже не может скрыть свою беременность. Источники, близкие к звезде, подтвердили, что она находится в положении.

"Срок составляет примерно 5-6 месяцев. Жизель и Хоаким рады этой новой главе в своей жизни и с нетерпением ждут возможности создать спокойную и любящую атмосферу для всей семьи", — сообщил инсайдер.

Жизель Бюндхен и Хоаким Валенте Фото: Getty Images

У знаменитой модели есть двое детей от брака с 47-летним игроком в американский футбол Томом Брэди: 14-летний сын Бенджамин и 11-летняя дочь Вивиан. Пара развелась в 2022-м после 13 лет брака.

Жизель Бюндхен с бывшим мужем Томом Брэди Фото: Getty Images

По информации журналистов, Жизель сообщила Тому и их двум детям, что беременна от Валенте, еще до того, как эта новость стала достоянием общественности. Более того, она даже познакомила возлюбленного со своими детьми.

Известно, что Жизель познакомилась с профессиональным тренером по джиу-джитсу Хоакимом Валенте в декабре 2021 года. Звезда искала тренера для сына, а потом тоже решила заниматься этим видом спорта. 37-летний Хоаким владеет студией в Майами вместе со своими братьями Педро и Ги Валенте. После развода с мужем Бюндхен все чаще стали замечать в компании спортсмена, а теперь они на пути создания собственной семьи.

Ранее, 31 января, Жизель Бюндхен впервые прокомментировала смерть матери в соцсетях. Родители супермодели – потомки эмигрантов из Германии.