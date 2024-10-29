44-річна супермодель Жизель Бюндхен стане мамою втретє (фото)

Одна з найбільш високооплачуваних моделей світу Жизель Бюндхен знову готується стати мамою. Для її 37-річного бойфренда майбутній малюк стане первістком.

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Бразильська супермодель, акторка і письменниця Жизель Бюндхен чекає на дитину від свого бойфренда, тренера з джиу-джитсу Хоакіма Валенте, повідомляє TMZ.

44-річна зірка світових подіумів уже не може приховати свою вагітність. Джерела, близькі до зірки, підтвердили, що вона при надії.

"Термін становить приблизно 5-6 місяців. Жизель і Хоакім раді цій новій главі у своєму житті та з нетерпінням чекають на можливість створити спокійну і люблячу атмосферу для всієї родини", — повідомив інсайдер.

Жизель Бюндхен і Хоакім Валенте Фото: Getty Images

У знаменитої моделі є двоє дітей від шлюбу з 47-річним гравцем в американський футбол Томом Бреді: 14-річний син Бенджамін і 11-річна дочка Вівіан. Пара розлучилася 2022-го після 13 років шлюбу.

Жизель Бюндхен з колишнім чоловіком Томом Бреді Фото: Getty Images

За інформацією журналістів, Жизель повідомила Тому та їхнім двом дітям, що вагітна від Валенте, ще до того, як ця новина стала надбанням громадськості. Ба більше, вона навіть познайомила коханого зі своїми дітьми.

Відомо, що Жизель познайомилася з професійним тренером із джиу-джитсу Хоакімом Валенте в грудні 2021 року. Зірка шукала тренера для сина, а потім теж вирішила займатися цим видом спорту. 37-річний Хоакім володіє студією в Маямі разом зі своїми братами Педро та Гі Валенте. Після розлучення з чоловіком Бюндхен дедалі частіше стали помічати в компанії спортсмена, а тепер вони на шляху створення власної сім'ї.

Раніше, 31 січня, Жизель Бюндхен вперше прокоментувала смерть матері в соцмережах. Батьки супермоделі — нащадки емігрантів із Німеччини.