У супермодели Жизель Бюндхен умерла мать (фото)

Немка по происхождению, Ваня Нонненмахер была матерью шести дочерей. Жизель не раз писала о том, как много для нее значит ее мама.

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Ваня Нонненмахер, мать бразильской супермодели Жизель Бюндхен, скончалась 28 января в больнице Мойньос-де-Венто в Порту-Алегри, где до последнего боролась с раком, сообщает Daily Mail. Ей было 75 лет.

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Женщина до пенсии работала в финансовой сфере и трудилась в Banco do Brasil. Она была немкой по происхождению и имела бразильское гражданство. Ваня родила шестерых дочерей в браке с профессором университета Валдиром Бюндхеном: Жизель, Патрисию, Рафаэлу, Ракель, Грациелу и Габриэлу.

Семья проживала в Хоризонтине, Риу-Гранди-ду-Сул, где родился бывший ангел Victoria's Secret.

29 января состоятся поминки в Экуменической часовне столичного крематория в Порту-Алегри, после чего пройдет церемония прощания.

Супермодель пока никак не комментировала трагедию.

Вместе с матерью знаменитость появилась на обложке Vogue Brasil в 2019 году. Последние фото с Ваней она публиковала в Instagram в июле 2022 года, когда Ноннермахер исполнилось 73 года.

"С днем ​​рождения, мама! Я навсегда благодарна за все, что ты сделала и продолжаешь делать для нас. Спасибо за то, что ты всегда любишь, вдохновляешь и учишь нас. Спасибо, что подарила мне жизнь! Я так тебя люблю!", — написала модель.

В последнее время у Жизель продолжается черная полоса. Не так давно стало известно, что ее бывший муж, футболист Том Брэди, отец ее детей Бенджамина и Вивиан, развлекается с российской супермоделью Ириной Шейк, и СМИ поговаривают, что это куда больше, чем просто флирт. Они даже готовы жить вместе.

Жизель и Том встретились на свидании вслепую в 2006 году и поженились три года спустя. По словам звезды, у нее и ее бывшего мужа разные подходы к воспитанию детей, и этот момент иногда вызывает напряжение:

"Иногда я получаю отпор, особенно потому, что теперь они находятся в двух разных домах, и есть два разных пути. Но я чувствую, что я в долгу перед своими детьми из-за того, чему меня научила мама".

Ранее Фокус писал, что Жизель Бюндхен появилась на обложке бразильского Vogue и рассказала, чем пожертвовала ради карьеры.