Жизель Бюндхен появилась на обложке бразильского Vogue и рассказала, чем пожертвовала ради карьеры

В небольшом интервью супермодель, которая недавно рассталась со своим мужем Томом Брэди, рассказала о своей жизни и карьере.

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Жизель Бюндхен, после 28-летней карьеры в модной индустрии, остается звездой, которая снимается для рекламных кампейнов, участвует в модных показах и часто выходит на красные дорожки. Сейчас она снова появляется на обложке бразильского Vogue за август 2023 года и рассказывает в интервью о своей жизни и о том, чем она пожертвовала, чтобы стать супермоделью.

Фотосессия проходила в студии в Майами, куда Жизель прибыла в сопровождении своей сестры Патрисии.

Жизель Бюндхен для бразильского Vogue

И она сразу дала понять, что является профессионалом. Она выбрала, что будет носить, и что ей не подходит. Она даже расставила наряды на вешалках в соответствии с освещением, которое будет на фотографиях.

С вешалками в руках она отредактировала последовательность съемок и отвечала на вопросы, присланные Vogue, примеряя наряды.

В интервью Жизель призналась, что страдала паническими атаками в начале своей карьеры и сидела на "диете" из кофе, сигарет и вина.

Жизель Бюндхен для бразильского Vogue

"Мне пришлось пережить трудные времена, чтобы понять важность принятия более здоровых решений в моей жизни", — сказала она, изменив свою жизнь и начала делиться методами оздоровления со своими 22 миллионами подписчиков в Instagram.

После того как в прошлом году она публично пережила конец своего брака с Томом Брэди, она не преуменьшала страданий, вызванных этим процессом, в редких интервью.

Но она выглядела легкой и улыбающейся на мероприятиях, таких как Met Gala в этом году.

"Расставания никогда не бывают легкими, особенно когда о них пишут десятки СМИ. Я пыталась сосредоточиться на своих детях, своем здоровье, своих проектах и ​​мечтах", — рассказала модель.

Темой номера стала классика моды, так что у Жизель спросили, как ей удается оставаться на вершине модной индустрии почти 30 лет.

Жизель Бюндхен для бразильского Vogue

"Я была верна своим ценностям и своей сути, я всегда выкладывалась по полной, серьезно относилась к профессии и всегда был очень профессиональна. Я выбирала работы, которые я считал более подходящими для саморазвития. Возможно, это способствовало долголетию карьеры, которая обычно так быстротечна", — призналась Жизель.

А говоря о любимых классических вещах, Жизель на первое место ставит джинсы, потом – белую льняную рубашку и маленькое черное платье.

Она известна, как популяризатор здорового образа жизни, так что считает три вещи, основополагающими для хорошего самочувствия: здоровое питание, ежедневные физические упражнения и время, необходимое для отдыха разума и тела. И Жизель Бюндхен признается, что сейчас, в 40 лет, она чувствует себя лучше, чем в 20.

"Зрелость помогла мне лучше принять и понять себя. Сегодня я понимаю, что здоровье — это мое самое большое богатство, необходимое для счастливой жизни", — говорит Жизель.

Супермодель честно признается, что курила, но двадцать лет назад она избавилась от этой привычки.

Жизель Бюндхен для бразильского Vogue

"Сигареты появились в моей жизни, потому что я хотела вписаться в группу, мир, который не имел ничего общего со мной. Как только я избавилась от него и от вреда, который он причинял, я больше никогда не смотрела назад. Я иногда пила вино, но не употребляю спиртное уже два года. Алкоголь ослабляет иммунитет и, как следствие, здоровье. Я также больше не пью кофе. Шоколад же — давняя любовь, но, поскольку я знаю, что сахар мне не на пользу, я его редко ем и только полусладкий шоколад, а не тот, что насыщен жирами и разными неизвестными ингредиентами", — но Жизель шутит, что тяжело удержаться от сладостей, когда она находится в Бразилии.

В интервью она призналась, что ей пришлось пожертвовать детством ради карьеры. И покинуть свой дом.

"Когда девочки моего возраста ходили на вечеринки, наслаждаясь своей юностью, я работала 365 дней в году, летая из страны в страну и будучи одна. Я всегда была ответственной и много от себя требовала. Я много работала с 14 лет. Но я бы не хотела другой жизни. Я благодарна за все, что я испытала и чему научилась", — говорит Жизель, отмечая, что ради семьи она переехала в другой город, сбавила темп работы и начала жить.

"Я смогла в полной мере ощутить радость материнства и позаботиться о своей семье", — признается Жизель.

Жизель Бюндхен для бразильского Vogue

Она вспоминает, что много научилась от своих бабушки и дедушки, которые жили в деревне и сами растили овощи и фрукты. И в их семье всегда был матриархат.

"С семью женщинами и только одним мужчиной (моим отцом), я считаю, что в семье были главными женщины. Моя мать всегда работала вне дома, и ей все равно приходилось планировать всю организацию ведения хозяйства и воспитывать шестерых дочерей. Она герой и отличный образец для подражания. Нас учили делать все", — говорит Жизель.

Напомним, ранее стало известно, как Жизель Бюндхен отреагировала на новый роман своего бывшего мужа Тома Брэди. Сейчас он, по слухам, встречается с моделью Ириной Шейк.