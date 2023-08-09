Жизель Бюндхен з'явилася на обкладинці бразильського Vogue і розповіла, чим пожертвувала заради кар'єри

У невеликому інтерв'ю супермодель, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Томом Бреді, розповіла про своє життя і кар'єру.

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Жизель Бюндхен, після 28-річної кар'єри в модній індустрії, залишається зіркою, яка знімається для рекламних кампейнів, бере участь у модних показах і часто виходить на червоні доріжки. Зараз вона знову з'являється на обкладинці бразильського Vogue за серпень 2023 року і розповідає в інтерв'ю про своє життя і про те, чим вона пожертвувала, щоб стати супермоделлю.

Фотосесія проходила в студії в Майамі, куди Жизель прибула в супроводі своєї сестри Патрісії.

Жизель Бюндхен для бразильського Vogue

І вона одразу дала зрозуміти, що є професіоналом. Вона вибрала, що буде носити, і що їй не пасує. Вона навіть розставила вбрання на вішалках відповідно до освітлення, яке буде на фотографіях.

З вішалками в руках вона відредагувала послідовність зйомок і відповідала на запитання, надіслані Vogue, приміряючи вбрання.

В інтерв'ю Жизель зізналася, що страждала від панічних атак на початку своєї кар'єри і сиділа на "дієті" з кави, цигарок і вина.

Жизель Бюндхен для бразильського Vogue

"Мені довелося пережити важкі часи, щоб зрозуміти важливість ухвалення більш здорових рішень у моєму житті", — сказала вона, змінивши своє життя і почала ділитися методами оздоровлення зі своїми 22 мільйонами підписників в Instagram.

Після того як торік вона публічно пережила кінець свого шлюбу з Томом Бреді, вона не применшувала страждань, спричинених цим процесом, у рідкісних інтерв'ю.

Але вона мала легкий і усміхнений вигляд на заходах, таких як Met Gala цього року.

"Розставання ніколи не бувають легкими, особливо коли про них пишуть десятки ЗМІ. Я намагалася зосередитися на своїх дітях, своєму здоров'ї, своїх проєктах і мріях", — розповіла модель.

Темою номера стала класика моди, тож у Жизель запитали, як їй вдається залишатися на вершині модної індустрії майже 30 років.

Жизель Бюндхен для бразильського Vogue

"Я була вірна своїм цінностям і своїй суті, я завжди викладалася на повну, серйозно ставилася до професії і завжди була дуже професійна. Я обирала роботи, які я вважала більш придатними для саморозвитку. Можливо, це сприяло довголіттю кар'єри, яка зазвичай така швидкоплинна", — зізналася Жизель.

А говорячи про улюблені класичні речі, Жизель на перше місце ставить джинси, потім — білу лляну сорочку і маленьку чорну сукню.

Вона відома, як популяризаторка здорового способу життя, тож вважає три речі, основоположними для гарного самопочуття: здорове харчування, щоденні фізичні вправи і час, необхідний для відпочинку розуму і тіла. І Жизель Бюндхен зізнається, що зараз, у 40 років, вона почувається краще, ніж у 20.

"Зрілість допомогла мені краще прийняти і зрозуміти себе. Сьогодні я розумію, що здоров'я — це моє найбільше багатство, необхідне для щасливого життя", — каже Жизель.

Супермодель чесно зізнається, що курила, але двадцять років тому вона позбулася цієї звички.

Жизель Бюндхен для бразильського Vogue

"Сигарети з'явилися в моєму житті, тому що я хотіла вписатися в групу, світ, який не мав нічого спільного зі мною. Щойно я позбулася його і шкоди, яку він завдавав, я більше ніколи не дивилася назад. Я іноді пила вино, але не вживаю спиртне вже два роки. Алкоголь послаблює імунітет і, як наслідок, здоров'я. Я також більше не п'ю кави. Шоколад же — давня любов, але, оскільки я знаю, що цукор мені не на користь, я його рідко їм, і тільки напівсолодкий шоколад, а не той, що насичений жирами і різними невідомими інгредієнтами", — але Жизель жартує, що важко втриматися від солодощів, коли вона перебуває в Бразилії.

В інтерв'ю вона зізналася, що їй довелося пожертвувати дитинством заради кар'єри. І покинути свій дім.

"Коли дівчатка мого віку ходили на вечірки, насолоджуючись своєю юністю, я працювала 365 днів на рік, літаючи з країни в країну і будучи одна. Я завжди була відповідальною і багато від себе вимагала. Я багато працювала з 14 років. Але я б не хотіла іншого життя. Я вдячна за все, що я пережила і чого навчилася", — каже Жизель, зазначаючи, що заради сім'ї вона переїхала до іншого міста, зменшила темп роботи й почала жити.

"Я змогла повною мірою відчути радість материнства і подбати про свою сім'ю", — зізнається Жизель.

Жизель Бюндхен для бразильського Vogue

Вона згадує, що багато навчилася від своїх бабусі й дідуся, які жили в селі й самі вирощували овочі та фрукти. І в їхній родині завжди був матріархат.

"Із сімома жінками і тільки одним чоловіком (моїм батьком), я вважаю, що в сім'ї були головними жінки. Моя мати завжди працювала поза домом, і їй однаково доводилося планувати всю організацію господарювання і виховувати шістьох дочок. Вона герой і чудовий зразок для наслідування. Нас вчили робити все", — каже Жизель.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Жизель Бюндхен відреагувала на новий роман свого колишнього чоловіка Тома Бреді. Зараз він, за чутками, зустрічається з моделлю Іриною Шейк.