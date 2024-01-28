У супермоделі Жизель Бюндхен померла мати (фото)

Німкеня за походженням, Ваня Нонненмахер була матір'ю шести дочок. Жизель не раз писала про те, як багато для неї значить її мама.

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Ваня Нонненмахер, мати бразильської супермоделі Жизель Бюндхен, померла 28 січня в лікарні Мойньос-де-Венто в Порту-Алегрі, де до останнього боролася з раком, повідомляє Daily Mail. Їй було 75 років.

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Жінка до пенсії працювала у фінансовій сфері та трудилася в Banco do Brasil. Вона була німкенею за походженням і мала бразильське громадянство. Ваня народила шістьох доньок у шлюбі з професором університету Валдіром Бюндхеном: Жизель, Патрісію, Рафаелу, Ракель, Граціелу і Габріелу.

Сім'я проживала в Хорізонтіні, Ріу-Гранді-ду-Сул, де народилася колишня ангел Victoria's Secret.

29 січня відбудуться поминки в Екуменічній каплиці столичного крематорію в Порту-Алегрі, після чого пройде церемонія прощання.

Супермодель поки ніяк не коментувала трагедію.

Разом із матір'ю знаменитість з'явилася на обкладинці Vogue Brasil 2019 року. Останні фото з Ванею вона публікувала в Instagram у липні 2022 року, коли Ноннермахер виповнилося 73 роки.

"З днем народження, мамо! Я назавжди вдячна за все, що ти зробила і продовжуєш робити для нас. Дякую за те, що ти завжди любиш, надихаєш і вчиш нас. Дякую, що подарувала мені життя! Я так тебе люблю!", — написала модель.

Останнім часом у Жизель триває чорна смуга. Не так давно стало відомо, що її колишній чоловік, футболіст Том Бреді, батько її дітей Бенджаміна і Вівіан, розважається з російською супермоделлю Іриною Шейк, і ЗМІ подейкують, що це значно більше, ніж просто флірт. Вони навіть готові жити разом.

Жизель і Том зустрілися на побаченні наосліп 2006 року і одружилися три роки потому. За словами зірки, у неї та її колишнього чоловіка різні підходи до виховання дітей, і цей момент іноді викликає напругу:

"Іноді я отримую відсіч, особливо тому, що тепер вони перебувають у двох різних будинках, і є два різні шляхи. Але я відчуваю, що я в боргу перед своїми дітьми через те, чого мене навчила мама".

Раніше Фокус писав, що Жизель Бюндхен з'явилася на обкладинці бразильського Vogue і розповіла, чим пожертвувала заради кар'єри