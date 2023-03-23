Зірка подіумів відкинула припущення фанатів про те, ніби вона поставила екскоханому ультиматум.

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42-річна бразильська супермодель Жизель Бюндхен розповіла про причини розлучення з Томом Бреді. Про це пише Vanity Fair.

Знаменитість нарешті розповіла про своє розставання із зіркою НФЛ, описавши розставання як "смерть своєї мрії" та одночасно розвіявши чутки про те, що вона поставила футбольному професіоналу ультиматум, змусивши його вибрати їхні стосунки замість спортивної кар’єри.

Жизель описала припущення навколо її розриву з 45-річним Томом як "дуже образливі", водночас наполягаючи на тому, що вона завжди "хотіла, щоб його мрії збулися".

"Слухай, я завжди вболівала за нього, і я б продовжувала це робити вічно", — сказала вона.

Рішуче заперечуючи, що її розлучення було пов’язане з рішенням Тома змінити свою відставку з НФЛ, Жизель, яка додала, що розставання було "як смерть і відродження", сказала, що причина їх розставання після 13 років шлюбу були набагато невиннішою, стверджуючи, що пара просто "розлучилася" і зрозуміла, що вони хочуть "різного".

Жизель Бюндхен Фото: Vanity Fair

"Іноді ви ростете разом; іноді ви віддаляєтесь, — сказала вона. "Коли мені було 26 років, а йому 29 років, ми зустрілися, ми хотіли мати сім’ю, ми хотіли бути разом.

"Проходить час, і ми розуміємо, що просто хотіли іншого, і тепер у нас є вибір. Це не означає, що ви не любите людину. Це просто означає, що для того, щоб ви були автентичними і справді жили тим життям, яким ви хочете жити, у вас повинен бути хтось, хто може зустріти вас посередині, чи не так? Це танець. Це баланс".

Супермодель, чия модна кар'єра значно відродилася після її розлучення з Томом Бреді, також люто відкинула будь-які припущення про те, що вона "проти футболу", сказавши, що "любила" спостерігати за своїм колишнім чоловіком на полі.

Жизель Бюндхен та Том Бреді Фото: Getty Images

Нагадаємо, Жизель Бюндхен прикрасила першу шпальту Vogue Італія.

Також Фокус писав про чутки щодо нового роману Жизель Бюндхен.