Жизель Бюндхен у "кривавому" образі з'явилася на обкладинці італійського Vogue

Після розлучення з футболістом Томом Бреді супермодель повернулася до роботи.

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42-річна супермодель Жизель Бюндхен радикально змінилася для обкладинки березневого номера Vogue Italia. Загалом модель позувала для п'яти вражаючих знімків, зроблених бразильським фотографом Рафаелем Паваротті.

Для обкладинки Жизель позувала в червоній сукні від Valentino, короткій червоній перуці та з оригінальним макіяжем.

[ + – ] Жизель Бюндхен для італійського Vogue

У журналі пояснили, що це "кольорова подорож через тисячу трансформацій жінки, яка зазвичай зображується природною, а тут майже невпізнанною".

Вибір фотографа був невипадковим: Рафаель Паваротті, бразилець, як і Жизель, а стилізував фото Ібрагім Камара.

[ + – ] Жизель Бюндхен для італійського Vogue

Обкладинка глянцю стала першою обкладинкою Vogue для моделі після розставання із зіркою НФЛ Томом Бреді.

42-річна Жизель розлучилася з 45-річним Бреді у жовтні після 13 років шлюбу та двох дітей.

Жизель з'являлася на 142 обкладинках міжнародного Vogue за багаторічну модельну кар'єру.

Однак після заміжжя вона та Бреді домовилися, що залишать роботу, щоб присвячувати себе сім'ї та дітям. Жизель дотрималася слова, проте Том Бреді так і не зміг завершити спортивну кар'єру. Це і спричинило розлучення ініціатором якого стала Жизель. Вона заявила, що місяцями не бачила чоловіка та втомилася від цього. Том намагався виправити ситуацію, але було запізно.

Пара розлучилася за кілька годин, завдяки шлюбному договору. Свій стан, який оцінюють у 733 мільйони доларів, вони поділили швидко та безболісно.

[ + – ] Жизель Бюндхен для італійського Vogue

Через кілька місяців після завершення розлучення, Жизель Бюндхен відзначила своє повернення в модельний бізнес, позуючи для сексуальної кампанії Louis Vuitton у січні.

Для Vogue Italia Жизель позувала у вбранні італійських брендів, тож засновники Dolce & Gabbana Доменіко Дольче та Стефано Габбана захопилися її роботою.

"Ми почали працювати з нею на початку 2000-х, і вона ідеально втілила наше творче бачення", — сказали вони, описуючи легендарну модель як "унікальну, надзвичайно красиву та спонтанну".

Жизель вважається найбільш високооплачуваною супермоделлю у світі зі статком у 400 мільйонів доларів.

Її помітили у 14 років, і вона дебютувала на Тижні моди у Нью-Йорку у 16 років. Жизель стала "ангелом" Victoria's Secret у 1999 році і до 2006 року була на подіумі.

Після розлучення вона живе у рідній Бразилії, і нещодавно відвідала знаменитий карнавал у Ріо-де-Жанейро, повторивши свій образ 19-річної давності.