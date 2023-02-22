Жизель Бюндхен повторила свій образ 19-річної давнини на карнавалі в Ріо

42-річна модель обожнює карнавал і намагається не пропускати жодного.

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Жизель Бюндхен повторила свій карнавальний образ 19-річної давнини, відвідавши карнавал у Ріо-де-Жанейро. Про це пише Daily Mail.

Одна з "ангелів" Victoria's Secret родом із маленького містечка в Бразилії, а після того, як Жизель стала моделлю і однією з найоплачуваніших моделей у світі, вона неодноразово брала участь у різних заходах національного масштабу, враховуючи відкриття Олімпіади в 2016 році.

[ + – ] Жизель Бюндхен на карнавалі в Ріо

Жизель — завсідниця знаменитого карнавалу та завжди займає найкращі місця. У 2004 році вона була у вкороченому топі Camarote Brahma з глибоким V-подібним вирізом і білих штанах із низькою посадкою.

Через 19 років вона одягла ідентичне вбрання, але в іншій кольоровій гамі, продемонструвавши, що за ці роки зовсім не змінилася.

[ + – ] Жизель Бюндхен на карнавалі в Ріо

"Було так незвичайно повернутися на карнавал і вшанувати це чудове свято нашої бразильської культури", — підписала знімок мати двох дітей.

Нагадаємо, зараз Жизель Бюндхен святкує розлучення із зіркою Томом Бреді. Минулої осені вона та Бреді розлучилися після 13 років шлюбу.

Розлучення знаменитостей було дуже швидким і пройшло без скандалів. Футболіст і найоплачуваніша модель у світі поділили колосальний статок у 733 мільйони доларів за кілька годин завдяки шлюбному контракту.

Вони залишилися у хороших стосунках. За чутками, Жизель подала на розлучення через прозаїчну причину: Том Бреді був занадто захоплений спортивною кар'єрою і майже не проводив час із сім'єю. Хоча перед весіллям вони домовилися, що залишать свою роботу, щоб бути разом із дітьми.

Після розлучення Жизель, яка завершила моделлю кар'єру в 2015 році, знову почала зніматися для глянцю.

Також у неї розпочався роман із тренером з джиу-джитсу.