Швидко та без скандалів. Супермодель Жизель Бюндхен розлучилася після 13 років шлюбу

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен і футболіст Том Бреді уклали "залізний" шлюбний контракт і поділили величезний статок у 733 мільйони доларів

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42-річна супермодель Жизель Бюндхен і 45-річний футболіст Том Бреді, всупереч очікуванням таблоїдів, вже завершили свій процес розлучення і поділили величезний статок у 733 мільйони доларів. Уся процедура зайняла лічені години. Про це пише Daily Mail.

Секрет у тому, що у блискучої пари, які прожили разом 13 років і виховують двох дітей, був "залізний шлюбний контракт".

Джерело розповіло, що контракт склали до весілля у 2009 році. І саме завдяки йому поділ майна відбувся так швидко та без взаємних претензій.

"У них обох є свої окремі бізнес-структури, тому поділ їхнього статку, врешті-решт, не був таким складним. Єдиним іншим важливим фактором був поділ їхнього величезного портфеля нерухомості", — зазначило джерело.

[ + – ] Жизель Бюндхен та Том Бреді Фото: Getty Images

У результаті зірці американського футболу дістався особняк вартістю 17 мільйонів доларів, розташований на острові Індіан-Крік у Маямі, який часто називають "Бункером мільярдерів".

Що стосується Бюндхен, яка вважається найоплачуванішою супермоделлю у світі зі статком у 400 мільйонів доларів, вона зберегла за собою будинок для відпустки на півострові Нікоя в Коста-Ріці.

Також пара володіє будинком на Багамах, будинком у Єллоустонському клубі в Монтані та квартирою в Нью-Йорку, де Бюндхен ховалася, поки ходили чутки про її розлучення з Бреді.

Відомо також, що із спільною опікою над 12-річним Бенджаміном 9-річною Вівіан Том та Жизель також розібралися.

Розлучення було завершено протягом кількох годин, і тепер пара офіційно не разом.

На розлучення подала Жизель. Том Бреді намагався все виправити, але друг супермоделі повідомив, що вже було надто пізно.

Причина розлучення однієї з найкрасивіших пар у світі – банальна. Том був дуже захоплений своєю спортивною кар'єрою і мало часу проводив із дружиною та дітьми.

Жизель подала на розлучення, тому що відчувала, що її партнер "не був таким уважним, як слід". Вона навіть казала, що так багато часу проводила без чоловіка, що звикла бути сама.

Нагадаємо, інша пара знаменитостей, Бред Пітт та Анджеліна Джолі, навпаки, ніяк не завершать своє розлучення. Нещодавно актриса звинуватила Пітта в домашньому насильстві та в тому, що він душив її та дітей на борту приватного літака.