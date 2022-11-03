Быстро и без скандалов. Супермодель Жизель Бюндхен развелась после 13 лет брака

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен и футболист Том Брэди заключили "железный" брачный контракт поделили огромное состояние в 733 миллионов долларов

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42-летняя супермодель Жизель Бюндхен и 45-летний футболист Том Брэди, вопреки ожиданиям таблоидов, уже завершили свой бракоразводный процесс и поделили огромное состояние в 733 миллиона долларов. Вся процедура заняла считанные часы. Об этом пишет Daily Mail.

Секрет в том, что у блестящей пары, которые прожили вместе 13 лет и воспитывают двоих детей, был составлен "железный брачный контракт".

Источник рассказал, что контракт был составлен до свадьбы в 2009 году. И именно благодаря нему раздел имущества состоялся так быстро и без взаимных претензий.

"У них обоих есть свои отдельные бизнес-структуры, поэтому разделение их состояния в конце концов не было таким сложным. Единственным другим важным фактором был раздел их огромного портфеля недвижимости", — отметил источник.

[ + – ] Жизель Бюндхен и Том Брэди Фото: Getty Images

В итоге звезде американского футбола достался особняк стоимостью 17 миллионов долларов, расположенный на острове Индиан-Крик в Майами, который часто называют "Бункером миллиардеров".

Что касается Бюндхен, которая считается самой высокооплачиваемой супермоделью в мире с состоянием в 400 миллионов долларов, она сохранила за собой дом для отпуска на полуострове Никойя в Коста-Рике.

Также пара владеет домом на Багамах, домом в Йеллоустонском клубе в Монтане и квартирой в Нью-Йорке, где Бюндхен пряталась, пока ходили слухи о ее расставании с Брэди.

Известно также, что с совместной опекой над 12-летним Бенджамином 9-летней Вивиан Том и Жизель также разобрались.

Развод был завершен в течение нескольких часов, и теперь пара официально не вместе.

На развод подала Жизель. Том Брэди пытался все исправить, но друг супермодели сообщил, что уже было слишком поздно.

Причина расставания одной из самых красивых пар в мире – банальна. Том был слишком увлечен своей спортивной карьерой и мало времени проводил с женой и детьми.

Жизель подала на развод, потому что чувствовала, что ее партнер "не был таким внимательным, как следовало бы". Она даже говорила, что так много времени проводила без мужа, что привыкла быть сама.

Напомним, другая пара знаменитостей, Брэд Питт и Анджелина Джоли, напротив, никак не завершат свой развод. Недавно актриса обвинила Питта в домашнем насилии и в том, что он душил ее и детей на борту частного самолета.