Купальник помсти. 42-річна супермодель Жизель Бюндхен повернулася до професії після розлучення

Супермодель і мати двох дітей вирішила повернути собі лаври однієї з найоплачуваніших у своїй професії.

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Бразильська супермодель Жизель Бюндхен, яка кинула успішну кар'єру заради сім'ї, повернулася до професії після розлучення з Томом Бреді. Її помітили на зйомках у Голлівуді, штат Флорида, де вона позувала у відвертому блискучому купальнику з капюшоном на пляжі, пише Daily Mail.

Знаменитість, яка зараз зустрічається з інструктором з джіу-джитсу Хоакімом Валенте, одягла купальник з дуже вузькими трусиками, і лише тілесне боді під ним приховувало все те, що не мало потрапити до кадру. Її вбрання вже прозвали "купальником помсти", за аналогією із сукнею принцеси Діани, в якій та з'явилася на публіці після розлучення з принцом Чарльзом.

Волосся Жизель було зачесане назад, а образ завершував сяючий макіяж, включаючи хайлайтер і рожеву помаду.

Пізніше її бачили у червоному купальнику. Загорнувшись у рушник вона прогулювалася з членами знімальної групи пляжем, про щось з ними жваво розмовляючи.

Із зіркою НФЛ Жизель розлучилася після його відмови піти зі спорту. Як відомо, подружжя домовилося, що після народження дітей кожен з них залишить кар'єру та присвятить себе родині. Проте Том, на відміну Жизель, не зміг цього зробити. Наразі красуня, за словами джерел, щаслива з новим бойфрендом.

"Жизель обожнює і довіряє Хоакіму і проводить з ним багато часу, але поки що у них тільки цукерково-букетний період. Вони мають глибокі особисті стосунки, і він вчитель для неї і дітей. Чи стане це колись чимось більшим, залежить від рішення"", – кажуть близькі до пари люди.

Жизель і Хоакім були вперше помічені минулого місяця разом із двома її дітьми від Бреді, що швидко викликало чутки про роман між парою. Однак джерело, близьке до Жизель, люто заперечувало, що вони перебувають у відносинах, наполягаючи на тому, що побачення було зовсім не романтичним, і відзначаючи, що Хоакім не більше ніж близький друг сім'ї.

"Він був учителем джіу-джитсу її дітей протягом багатьох років. Чутки про те, що вони зустрічаються, не відповідають дійсності", – запевняв інсайдер.

Сама Жизель ніяк не коментує свій новий роман, воліючи тримати особисте життя подалі від цікавих очей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Бюндхен таємно придбала маєток навпроти будинку Тома Бреді.