Жизель Бюндхен таємно придбала маєток напроти будинку Тома Бреді

Розкішний особняк обійшовся знаменитості в 11,5 млн доларів.

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42-річна бразильська супермодель Жизель Бюндхен таємно придбала маєток у Маямі за 11,5 мільйонів доларів. Про це повідомляє Page Six.

Зірка подіумів отримала у власність приголомшливий будинок із п’ятьма спальнями площею 6600 квадратних футів, з якого відкривається майже прямий вид на маєток її вже колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді, на острові Індіан-Крік.

Як повідомляється, Жизель Бюндхен вперше оглянула особняк 16 серпня 2022.

"Жизель активно дивилася на будинки в Маямі-Біч ще до того, як Том узяв перерву в НФЛ, що вказує на те, що вона вже покінчила з одруженням і рухалася далі", — зазначає інсайдер видання.

Будинок спортсмена має вид на набережну затоки, а новий будинок супермоделі розташований майже прямо навпроти вузького водного шляху, також відомого як Індіан-Крік.

[ + – ] Жизель Бюндхен та Том Бреді Фото: Getty Images

"Ви можете буквально переплисти з будинку Жизель до будинку Тома — не те, щоб вони, — але в обох будинках буде причал, тож їм буде дуже легко виховувати своїх дітей, живучи так близько одне від одного", — додає інсайдер.

Також відомо, що маєток Жизель має високі стелі висотою 25 футів, численні тераси та краєвиди на широкий водний шлях і острів Індіан-Крік. Він складається з п'яти спалень і семи ванних кімнат.

Нагадаємо, після 13-річного шлюбу супермодель Жизель Бюндхен та футболіст Том Бреді оголосили про розставання.

Також Фокус писав про відпочинок Жизель Бюндхен після новини про розлучення.