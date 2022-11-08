У короткому топі. Жизель Бюндхен помітили папараці після новини про розлучення (фото)

Знаменитість відпочиває в регіоні, де в неї є розкішний маєток.

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42-річну бразильську супермодель Жизель Бюндхен помітили папараці після новини про розлучення з футболістом Томом Бреді. Про це пише Page Six.

Зірка подіумів та соцмереж посміхалася, коли місцеві фотографи застали її у тропічній Коста-Риці.

Для, здавалося б, безтурботного виходу знаменитість обрала темно-коричневий комплект із коротким топом з низьким вирізом і еластичними штанами. Свій повсякденний ансамбль для відпустки Бюндхен доповнила хвилястим волоссям.

[ + – ] Жизель Бюндхен

Також місцеві папараці помітили, як мати двох дітей перекушує разом з ними — 12-річним сином Бенджаміном та 9-річною донькою Вівіан, опіку над якими вона наразі ділить із 45-річним Бреді.

Крім своїх дітей, модель і футболіст також мають величезний портфель нерухомості, який включає будинок на півострові Нікойя в Коста-Риці, де вона любить відпочивати з дітьми.

Інсайдери нещодавно повідомили виданню, що колишній ангел Victoria’s Secret залишиться в цьому будинку, а спортсмен, ймовірно, отримає особняк пари вартістю 17 мільйонів доларів, який будується на острові Індіан-Крік у Маямі.

[ + – ] Жизель Бюндхен

Після кількох місяців розлуки популярна зіркова пара підтвердила, що розійшлася після 13 років шлюбу.

Нагадаємо, Жизель Бюндхен та Том Бреді офіційно оголосили про розлучення.

Також Фокус писав про відновлення модельної кар'єри Жизель Бюндхен влітку 2021.