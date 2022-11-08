В коротком топе. Жизель Бюндхен заметили папарацци после новости о разводе (фото)

Знаменитость отдыхает в регионе, где у нее есть роскошное поместье.

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42-летнюю бразильскую супермодель Жизель Бюндхен заметили папарацци после новости о разводе с футболистом Томом Брэди. Об этом пишет Page Six.

Звезда подиумов и соцсетей улыбалась, когда местные фотографы застали ее в тропической Коста-Рике.

Для, казалось бы, безмятежного выхода знаменитость выбрала темно-коричневый комплект с коротким топом с низким вырезом и эластичными брюками. Свой повседневный ансамбль для отпуска Бюндхен дополнила волнистыми волосами.

[ + – ] Жизель Бюндхен

Также местные папарацци заметили, как мать двоих детей перекусывает вместе с ними — 12-летним сыном Бенджамином и 9-летней дочерью Вивиан, опеку над которыми она делит с 45-летним Брэди.

Помимо своих детей, модель и футболист также имеют огромный портфель недвижимости, включающий в себя дом на полуострове Никойя в Коста-Рике, где она любит отдыхать с детьми.

Инсайдеры недавно сообщили, что бывший ангел Victoria's Secret останется в этом доме, а спортсмен, вероятно, получит особняк пары стоимостью 17 миллионов долларов, который строится на острове Индиан-Крик в Майами.

[ + – ] Жизель Бюндхен

После нескольких месяцев молчания популярная звездная пара подтвердила, что разошлась после 13 лет брака.

Напомним, Жизель Бюндхен и Том Брэди официально объявили о разводе.

Также Фокус писал о возобновлении модельной карьеры Жизель Бюндхен летом 2021.