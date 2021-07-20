Одна из самых дорогих моделей в мире Жизель Бюндхен заявила о возобновлении карьеры

Жизель Бюндхен активно выступает за сохранение планеты для будущих поколений, и ее работа в Тhe Lions Management будет связана с социальными и экологическими проектами агентства.

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен, которая 20 июля празднует 41-ый день рождения, внезапно решила вернуться в профессию после пяти лет перерыва.

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Как известно, после 22 лет сотрудничества Жизель, которая и по сей день является одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире по версии Forbes, расторгла контракт с агентством IMG, мотивировав такой шаг желанием далее самостоятельно продвигать себя.

Однако, спустя пять лет, Бюндхен снова в строю, передает WWD. Она возвращается, правда, в новом амплуа. Она подписала контракт с модельным агентством The Lions Management и будет заниматься социальными и экологическими проектами компании.

Фото: Gisele Bündchen/Instagram

Как известно, Жизель, будучи на пике карьеры, активно занималась благотворительностью и сотрудничала с Красным Крестом, организацией "Врачи без границ", помогала фонду "Спасите детей". Она была послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде с 2009 года, а также выступала за защиту тропических лесов и пищевых отходов.

В 2019 году Жизель сняла документальный фильм о восстановительном сельском хозяйстве под названием "Поцелуй землю", а в июле прошлого года, увидев воочию последствия вырубки лесов и загрязнения речной воды в деревне Шингу в Бразилии, она запустила инициативу Viva a Vida в честь своего 40-летия, пожертвовав 40 000 деревьев для посадки в тропических лесах Амазонки.

Фото: Gisele Bündchen/Instagram

Недавно Бюндхен также присоединилась к DraftKings в качестве специального советника по экологическим, социальным и корпоративным инициативам и начала сотрудничество с гигантом фэнтези-спорта по посадке 1 миллиона деревьев к Дню Земли 2022 года.

Свое решение стать частью The Lions Management модель, у которой двое детей, мотивировала желанием дать новому поколению возможность жить на красивой планете:

"Мы должны действовать сейчас, чтобы у будущих поколений была такая же возможность. Мать-Земля – наша фундаментальная система жизнеобеспечения, и, осознав и проявив ответственность сейчас, мы можем помочь в ее сохранении".

Фото: Gisele Bündchen/Instagram

В свою очередь управляющий партнер компании Lions Management Али Кавусси заявил:

"Мы вдохновлены возможностью сотрудничать с Жизель и превратить ее видение социальных и экологических изменений в устойчивый образ жизни и ведения бизнеса".

Отметим, что это агентство представляют такие известные модели как Эбони Дэвис, Кэндис Свейнпол, Ирина Шейк, Жасмин Тукс, Лара Стоун, Сара Сампайо и другие.

Напомним, в 2009 году Жизель Бюндхен была признана самой влиятельной топ-моделью в мире.