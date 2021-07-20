Одна з найдорожчих моделей у світі Жизель Бюндхен заявила про відновлення кар'єри

Жизель Бюндхен активно виступає за збереження планети для майбутніх поколінь, і її робота в Тhe Lions Management буде пов'язана із соціальними й екологічними проектами агентства.

Бразильська супермодель Жизель Бюндхен, яка 20 липня святкує 41-ий день народження, раптово вирішила повернутися в професію після п'яти років перерви.

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Як відомо, після 22 років співпраці Жизель, яка і до цього дня є однією з найбільш високооплачуваних моделей у світі за версією Forbes, розірвала контракт з агентством IMG, мотивувавши такий крок бажанням далі самостійно просувати себе.

Однак, через п'ять років, Бюндхен знову в строю, передає WWD. Вона повертається, щоправда, в новому амплуа. Вона підписала контракт із модельним агентством The Lions Management і займатиметься соціальними й екологічними проектами компанії.

Фото: Gisele Bündchen/Instagram

Як відомо, Жизель, будучи на піку кар'єри, активно займалася благодійністю і співпрацювала з Червоним Хрестом, організацією "Лікарі без кордонів", допомагала фонду "Врятуйте дітей". Вона була амбасадоркою доброї волі Програми ООН із навколишнього середовища з 2009 року, а також виступала за захист тропічних лісів і харчових відходів.

У 2019 Жизель зняла документальний фільм про відновлювальне сільське господарство під назвою "Поцілуй землю", а в липні минулого року, побачивши на власні очі наслідки вирубки лісів і забруднення річкової води в селі Шінгу в Бразилії, вона запустила ініціативу Viva a Vida на честь свого 40-річчя, пожертвувавши 40 000 дерев для посадки в тропічних лісах Амазонки.

Фото: Gisele Bündchen/Instagram

Нещодавно Бюндхен також приєдналася до DraftKings як спеціальна радниця з екологічних, соціальних та корпоративних ініціатив і розпочала співпрацю з гігантом фентезі-спорту з посадки 1 мільйона дерев до Дня Землі 2022 року.

Своє рішення стати частиною The Lions Management модель, в якої двоє дітей, мотивувала бажанням дати новому поколінню можливість жити на красивій планеті:

"Ми повинні діяти зараз, щоб у майбутніх поколінь була така ж можливість. Мати-Земля — наша фундаментальна система життєзабезпечення, й, усвідомивши і проявивши відповідальність зараз, ми можемо допомогти в її збереженні".

Фото: Gisele Bündchen/Instagram

Зі свого боку керівний партнер компанії Lions Management Алі Кавуссі заявив:

"Ми натхненні можливістю співпрацювати із Жизель і перетворити її бачення соціальних та екологічних змін на стійкий образ життя і ведення бізнесу".

Зазначимо, що це агентство представляють такі відомі моделі як Ебоні Девіс, Кендіс Сванепул, Ірина Шейк, Жасмін Тукс, Лара Стоун, Сара Сампайо й інші.

Нагадаємо, в 2009 році Жизель Бюндхен була визнана найвпливовішою топмоделлю в світі.