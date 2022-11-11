Жизель Бюндхен тайно приобрела поместье напротив дома Тома Брэди

Роскошный особняк обошелся знаменитости в 11,5 млн долларов.

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42-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен тайно приобрела имение в Майами за 11,5 млн долларов. Об этом сообщает Page Six.

Звезда подиумов получила в собственность потрясающий дом с пятью спальнями площадью 6600 квадратных футов, с которого открывается почти прямой вид на имение ее уже бывшего мужа, футболиста Тома Брэди, на острове Индиан-Крик.

Как сообщается, Жизель Бюндхен впервые осмотрела особняк 16 августа 2022.

"Жизель активно смотрела на дома в Майами-Бич еще до того, как Том взял перерыв в НФЛ, что указывает на то, что она уже покончила с браком и двигалась дальше", — отмечает инсайдер издания.

Дом спортсмена имеет вид на набережную залива, а новый дом супермодели расположен почти прямо напротив узкого водного пути, также известного как Индиан-Крик.

[ + – ] Жизель Бюндхен и Том Брэди Фото: Getty Images

"Вы можете буквально переплыть из дома Жизель в дом Тома — не то чтобы они, — но в обоих домах будет причал, так что им будет очень легко воспитывать своих детей, живя так близко друг от друга", — добавляет инсайдер.

Также известно, что особняк Жизель имеет высокие потолки высотой 25 футов, многочисленные террасы и виды на широкий водный путь и остров Индиан-Крик. Он состоит из пяти спален и семи ванных комнат.

Напомним, после 13-летнего брака супермодель Жизель Бюндхен и футболист Том Брэди объявили о расставании.

Также Фокус писал об отдыхе Жизель Бюндхен после новости о разводе.