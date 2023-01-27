Купальник мести. 42-летняя супермодель Жизель Бюндхен вернулась в профессию после развода

Супермодель и мать двоих детей решила вернуть себе лавры одной из самых высокооплачиваемых в своей профессии.

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Бразильская супермодель Жизель Бюндхен, бросившая успешную карьеру ради семьи, вернулась в профессию после развода с Томом Брэди. Ее заметили на съемках в Голливуде, штат Флорида, где она позировала в очень откровенном блестящем купальнике с капюшоном на пляже, пишет Daily Mail.

Знаменитость, которая сейчас встречается с инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте, надела купальник с очень узкими трусиками, и только телесное боди под ним скрывало все то, что не должно было попасть в кадр. Ее наряд уже прозвали "купальником мести", по аналогии с платьем принцессы Дианы, в котором та появилась на публике после расставания с принцем Чарльзом.

Волосы Жизель были зачесаны назад, а образ завершал сияющий макияж, включая хайлайтер и розовую помаду.

Позже ее видели в красном купальнике. Завернувшись в полотенце она прогуливалась с членами съемочной группы по пляжу, о чем-то с ними оживленно разговаривая.

Со звездой НФЛ Жизель развелась после его отказа уйти со спорта. Как известно, супруги договорились, что после рождения детей каждый из них оставит карьеру и посвятит себя семье. Однако Том, в отличие от Жизель, не смог этого сделать. Сейчас красавица, по словам источников, счастлива с новым бойфрендом.

"Жизель обожает и доверяет Хоакиму и проводит с ним много времени, но пока что у них только конфетно-букетный период. У них глубокие личные отношения, и он учитель для нее и детей. Станет ли это когда-нибудь чем-то большим, зависит от решения"", – говорят близкие к паре люди.

Жизель и Хоаким были впервые замечены в прошлом месяце вместе с двумя ее детьми от Брэди, что быстро вызвало слухи о романе между парой. Однако источник, близкий к Жизель, яростно отрицал, что они состоят в отношениях, настаивая на том, что свидание было совсем не романтичным, и отмечая, что Хоаким не более чем близкий друг семьи.

"Он был учителем джиу-джитсу ее детей в течение многих лет. Слухи о том, что они встречаются, не соответствуют действительности", – уверял инсайдер.

Сама Жизель никак не комментирует свой новый роман, предпочитая держать личную жизнь подальше от любопытных глаз.

Напомним, ранее Фокус писал, что Бюндхен тайно приобрела поместье напротив дома Тома Брэди.