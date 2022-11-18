Жизель Бюндхен подозревают в романе с инструктором (фото)
Знаменитость сейчас находится в Коста-Рике.
42-летнюю бразильскую супермодель Жизель Бюндхен подозревают в романе с инструктором по джиу-джитсу. Об этом пишет TMZ.
Звезду подиумов заметили в Коста-Рике в компании таинственного незнакомца, оказавшегося инструктором по джиу-джитсу. Мужчину зовут Хоаким Валенте. Как известно, он обычно тренирует звездных наследников.
Журналисты издания предполагают, что между бывшим ангелом VS и тренером могут быть романтические отношения. Впрочем, официально они не комментировали возможность своего нового романа.
Жизель Бюндхен развелась со своим мужем, футболистом Томом Брэди после 13 лет официального брака. От звездного союза подрастают двое детей – 9-летняя дочь Вивьен и 12-летний сын Бенджамин.
Пара разорвала свои отношения без громких скандалов и судов. Наоборот, модель купила имение напротив дома спортсмена. Таким образом, они легко смогут вдвоем воспитывать общих детей.
Напомним, Жизель Бюндхен была замечена во время отдыха после новости о разводе с Томом Брэди.
Также Фокус писал о покупке Жизель Бюндхен нового роскошного поместья напротив дома ее бывшего мужа.