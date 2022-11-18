Жизель Бюндхен подозревают в романе с инструктором (фото)

Знаменитость сейчас находится в Коста-Рике.

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42-летнюю бразильскую супермодель Жизель Бюндхен подозревают в романе с инструктором по джиу-джитсу. Об этом пишет TMZ.

Звезду подиумов заметили в Коста-Рике в компании таинственного незнакомца, оказавшегося инструктором по джиу-джитсу. Мужчину зовут Хоаким Валенте. Как известно, он обычно тренирует звездных наследников.

Журналисты издания предполагают, что между бывшим ангелом VS и тренером могут быть романтические отношения. Впрочем, официально они не комментировали возможность своего нового романа.

[ + – ] Жизель Бюндхен со своим новым вероятным возлюбленным

Жизель Бюндхен развелась со своим мужем, футболистом Томом Брэди после 13 лет официального брака. От звездного союза подрастают двое детей – 9-летняя дочь Вивьен и 12-летний сын Бенджамин.

Пара разорвала свои отношения без громких скандалов и судов. Наоборот, модель купила имение напротив дома спортсмена. Таким образом, они легко смогут вдвоем воспитывать общих детей.

Напомним, Жизель Бюндхен была замечена во время отдыха после новости о разводе с Томом Брэди.

Также Фокус писал о покупке Жизель Бюндхен нового роскошного поместья напротив дома ее бывшего мужа.