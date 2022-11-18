Жизель Бюндхен підозрюють у романі з інструктором (фото)

Знаменитість наразі перебуває в Коста-Риці.

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42-річну бразильську супермодель Жизель Бюндхен підозрюють у романі з інструктором з джиу-джитсу. Про це пише TMZ.

Зірку подіумів помітили в Коста-Риці в компанії таємничого незнайомця, який виявився інструктором з джиу-джитсу. Чоловіка звуть Хоакім Валенте. Як відомо, він зазвичай тренує зіркових спадкоємців.

Журналісти видання припускають, що між колишнім ангелом VS та тренером можуть бути романтичні стосунки. Втім, офіційно вони не коментували ймовірність свого нового роману.

[ + – ] Жизель Бюндхен зі своїм новим ймовірним коханим

Жизель Бюндхен розлучилася зі своїм чоловіком, футболістом Томом Бреді після 13 років офіційного шлюбу. Від зіркового союзу підростають двоє дітей — 9-річна донька Вів'єн та 12-річний син Бенджамін.

Пара розірвала свої стосунки без гучних скандалів та судів. Навпаки, модель купила маєток напроти будинку спортсмена. Таким чином вони легко зможуть удвох виховувати спільних дітей.

Нагадаємо, Жизель Бюндхен помітили під час відпочинку після новини про розлучення з Томом Бреді.

Також Фокус писав про покупку Жизель Бюндхен нового розкішного маєтку напроти будинку її колишнього.