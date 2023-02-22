Жизель Бюндхен повторила свой образ 19-летней давности на карнавале в Рио

42-летняя модель обожает карнавал и старается не пропускать ни один.

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Жизель Бюндхен повторила свой карнавальный образ 19-летней давности, посетив карнавал в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет Daily Mail.

Одна из "ангелов" Victoria's Secret родом из маленького городка в Бразилии, а после того, как Жизель стала моделью и одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире, то она неоднократно принимала участие в разных мероприятиях национального масштаба, включая открытие Олимпиады в 2016 году.

[ + – ] Жизель Бюндхен на карнавале в Рио

Жизель – завсегдатай знаменитого карнавала и всегда занимает лучшие места. В 2004 году она была в укороченном топе Camarote Brahma с глубоким V-образным вырезом и белых брюках с низкой посадкой.

19 лет спустя она надела идентичный наряд, но в другой цветовой гамме, продемонстрировав, что за эти годы совершенно не изменилась.

[ + – ] Жизель Бюндхен на карнавале в Рио

"Было так необычно вернуться на карнавал и почтить этот прекрасный праздник нашей бразильской культуры", — подписала снимок мать двоих детей.

Напомним, сейчас Жизель Бюндхен празднует развод со звездой Томом Брэди. Прошлой осенью она и Брэди расстались после 13 лет брака.

Развод знаменитостей был очень быстрым и прошел без скандалов. Футболист и самая высокооплачиваемая модель в мире поделили колоссальное состояние в 733 миллиона долларов за пару часов, благодаря брачному контракту.

Они остались в хороших отношениях. По слухам, Жизель подала на развод по прозаической причине: Том Брэди был слишком увлечен спортивной карьерой и почти не проводил время с семьей. Хотя перед свадьбой они договорились, что оставят свою работу, чтобы быть вместе с детьми.

После развода Жизель, завершившая моделью карьеру в 2015 году, снова начала сниматься для глянца.

Также у нее начался роман с тренером по джиу-джитсу.