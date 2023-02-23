Жизель Бюндхен в "кровавом" образе появилась на обложке итальянского Vogue

После развода с футболистом Томом Брэди супермодель вернулась к работе.

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42-летняя супермодель Жизель Бюндхен радикально преобразилась для обложки мартовского номера Vogue Italia. Всего модель позировала для пяти впечатляющих снимков, сделанных бразильским фотографом Рафаэлем Паваротти.

Для обложки Жизель позировала в красном платье от Valentino, коротком красном парике и с оригинальным макияжем.

[ + – ] Жизель Бюндхен для итальянского Vogue

В журнале пояснили, что это "цветное путешествие через тысячу трансформаций женщины, которая обычно изображается естественной, а здесь почти неузнаваемой".

Выбор фотографа был неслучаен: Рафаэль Паваротти, бразилец, как и Жизель, а стилизовал фото Ибрагим Камара.

[ + – ] Жизель Бюндхен для итальянского Vogue

Обложка глянца стала первой обложкой Vogue для модели после расставания со звездой НФЛ Томом Брэди.

42-летняя Жизель развелась с 45-летним Брэди в октябре после 13 лет брака и двоих детей.

Жизель появлялась на 142 обложках международного Vogue за свою многолетнюю модельную карьеру.

Однако после замужества она и Брэди договорились, что оставят работу, чтобы посвящать себя семье и детям. Жизель сдержала слово, однако Том Брэди так и не смог завершить спортивную карьеру. Это и стало причиной развода инициатором которого стала Жизель. Она заявила, что месяцами не видела мужа и устала от этого. Том пытался исправить ситуацию, но было слишком поздно.

Пара развелась за пару часов, благодаря брачному договору. Свое состояние, которое оценивают в 733 миллиона долларов, они поделили быстро и безболезненно.

[ + – ] Жизель Бюндхен для итальянского Vogue

Спустя всего несколько месяцев после завершения развода, Жизель Бюндхен отметила свое возвращение в модельный бизнес, позируя для сексуальной кампании для Louis Vuitton в январе.

Для Vogue Italia Жизель позировала в нарядах итальянских брендов, так что основатели Dolce & Gabbana Доменико Дольче и Стефано Габбана восхитились ее работой.

"Мы начали работать с ней в начале 2000-х, и она идеально воплотила наше творческое видение", — сказали они, описывая легендарную модель как "уникальную, необычайно красивую и спонтанную".

Жизель считается самой высокооплачиваемой супермоделью в мире с состоянием в 400 миллионов долларов.

Ее заметили в 14 лет, и она дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке в 16 лет. Жизель стала "ангелом" Victoria’s Secret в 1999 году и до 2006 года была на подиуме.

После развода она живет в родной Бразилии, и недавно посетила знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро, повторив свой образ 19-летней давности.