Звезда подиумов отвергла предположения фанатов о том, будто она поставила экс-возлюбленному ультиматум.

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42-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен рассказала о причинах развода с Томом Брэди. Об этом пишет Vanity Fair.

Знаменитость наконец-то рассказала о своем расставании со звездой НФЛ, описав расставание как "смерть своей мечты" и одновременно развеяв слухи о том, что она поставила футбольному профессионалу ультиматум, заставив его выбрать их отношения вместо спортивной карьеры.

Жизель описала предположения вокруг ее разрыва с 45-летним Томом как "очень оскорбительные", в то же время настаивая на том, что она всегда "хотела, чтобы его мечты сбылись".

"Слушай, я всегда болела за него, и я бы продолжала это делать вечно", — сказала она.

Решительно отрицая, что ее развод был связан с решением Тома изменить свою отставку с НФЛ, Жизель, которая добавила, что расставание было "как смерть и возрождение", сказала, что причина их расставания после 13 лет брака была гораздо более невинной, утверждая, что пара просто "развелась" и поняла, что они хотят "разного".

Жизель Бюндхен Фото: Vanity Fair

"Иногда вы растете вместе; иногда вы отдаляетесь, — сказала она. "Когда мне было 26 лет, а ему 29 лет, мы встретились, мы хотели иметь семью, мы хотели быть вместе.

"Проходит время, и мы понимаем, что просто хотели другого, и теперь у нас есть выбор. Это не значит, что вы не любите человека. Это просто означает, что для того, чтобы вы были подлинными и действительно жили той жизнью, которой вы хотите жить, у вас должен быть кто-то, кто может встретить вас посередине, не правда ли? Это танец. Это баланс".

Супермодель, чья модная карьера значительно возродилась после ее развода с Томом Брэди, также яростно отвергла любые предположения о том, что она против футбола, сказав, что любила наблюдать за своим бывшим мужем на поле.

Жизель Бюндхен и Том Брэди Фото: Getty Images

Напомним, Жизель Бюндхен украсила обложку Vogue Италия.

Также Фокус писал о слухах касательно нового романа Жизель Бюндхен.